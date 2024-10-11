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«МегаФон» развернул LTE-сеть на популярных тувинских озерах

Цифровые звонки (VoLTE) и 4G-интернет на максимальной скорости 70 Мбит/с теперь доступны абонентам «МегаФона», отдыхающим на тувинских озерах Дус-Холь и Хадын. Оператор установил телеком-оборудование, которое обеспечивает надежное покрытие сотовой сети и уверенный прием сигнала сразу в двух туристических локациях республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Озеро Дус-Холь или Сватиково, расположенное в 45 км от Кызыла, является памятником природы и находится под охраной государства. На национальном наречии название водоема означает «соленое озеро». Его вода считается целебной и по своим свойствам сопоставима с Мертвым морем. Ежегодно Дус-Холь посещают тысячи человек, желающих поправить свое здоровье и отдохнуть от городской суеты. На озере хорошо развита инфраструктура, и созданы комфортные условия для проживания туристов – можно снять домик на базе отдыха, пожить в палатке на территории кемпинга, заселиться в один из лечебных пансионатов или санаториев.

Озеро Хадын тоже пользуется популярностью у местных жителей и путешественников из других регионов страны. Со временем здесь обещают построить современный трехзвездочный отель и этнокультурный комплекс. Пока сюда можно приезжать «дикарями».

«Данные BigData показывают, что в этом году абонентский трафик в Туву увеличился на 74%. Понимая, что в будущем эта тенденция сохранится, мы последовательно развиваем нашу связь в популярных туристических местах. И Дус-Холь, и Хадын входят в топ достопримечательностей, обязательных к посещению. Строительство базовой станции в этих локациях являлось для нас приоритетной задачей, которую мы успешно реализовали. Теперь жителям и гостям республики, которые приезжают на отдых, доступны современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы. Также всеми возможностями LTE-сети «МегаФона» могут пользоваться жители небольшого поселения Усть-хадын, расположенного на берегу озера», – сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Новый телеком-объект работает в низких и средних частотных диапазонах. Они обеспечивают стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений, имеют увеличенную емкость сети, которая позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей.

По результатам замеров, сделанных специалистами компании, максимальная скорость передачи данных на построенной базовой станции достигает 70 Мбит/с.

Также абонентам «МегаФона» доступна надежная голосовая связь по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – можно без потери качества общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

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