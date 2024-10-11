Мобильное приложение «Эльдорадо» вернулось в AppStore

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, информирует о том, что оригинальное приложение «Эльдорадо» для iOS снова доступно для установки в AppStore. Пользователи могут скачать или обновить ранее установленное приложение на своих смартфонах. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Вслед за полным восстановлением мобильного приложения клиента «М.Видео» компанией Apple было принято решение о восстановлении приложения «Эльдорадо» для всех пользователей смартфонов и планшетов Apple. Для установки приложения на iOS, необходимо загрузить его актуальную версию в магазине AppStore или обновить ранее установленное. Для этого достаточно зайти в магазин AppStore, нажать иконку профиля, в списке выбрать «Эльдорадо» и нажать «Обновить». Приложение автоматически установится на iPhone.

Для пользователей гаджетов на операционной системе Android никаких изменений в работе приложений в 2024 г. не происходило – они как и ранее доступны для установки и обновления в Google Play и RuStore.

В обновленном приложении Эльдорадо теперь удобно пользоваться бонусами объединённой программы лояльности «М,Видео-Эльдорадо», совершать выбор с помощью продуманных фильтров, делать сравнение товаров, узнавать об актуальных акциях.

Для пользователей гаджетов Apple, имеющих также мобильное приложение «М.Видео», предлагается его обновление до последней версии, включающей полезные для клиентов доработки: единый бонусный счет «М.Видео» и «Эльдорадо» обновленной программы лояльности «М.Клуб»; обновление поиска и подбора товаров: появление информации о различных вариантах товара в его карточке (цвет, объем памяти), а также предложения от других поставщиков; изменение отображения данных по товару по фото, видео и 3D; добавление нового формата контента в виде сторис.