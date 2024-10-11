Российским школьникам нужно около 2 лет, чтобы накопить на IPhone 16

Сервис по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK.Shopping провел исследование, в котором выяснил, как граждане России относятся к репликам, и где они покупают оригинальные товары люксовых марок. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping.

Самая минимальная стоимость нового IPhone 16 – от 75,8 тыс. руб. Модель представлена обладает памятью 128 ГБ и оснащена чипом последней разработки А18. Она собрана в Гонконге, имеет российскую прошивку, а также необходимо будет заплатить таможенную пошлину.

В среднем ученикам на обеды вне дома дают 200 руб. в день. При этом объем карманных денег зависит от уровня дохода их родителей: есть семьи, в которых дети питаются по социальным субсидиям, а есть те, где детям принято давать не менее тысячи руб. на ежедневные расходы.

Отказавшись от обедов, школьник может накопить примерно 1,2 тыс. руб. за неделю. Такая сумма получится, учитывая, что ему дают деньги только в учебные дни и он ходит в школу шесть дней в неделю. При пятидневном формате обучения ему удастся откладывать по одной тыс. рубл. еженедельно.

Медианная сумма, которую может собрать школьник за месяц — 4,8 тыс. руб. Столько он накопит, если месяц пройдет без праздников и в честь них в школе не будет организованно дополнительных выходных.

За учебный год ученик может накопить примерно 38,4 тыс. руб. При подсчете учитывается, что в учебный год заложено девять календарных месяцев, из них восемь учебных, а один — каникулярный, который разбит на недели и распределен по четвертям.

Примерно два года понадобится учащемуся, чтобы накопить на IPhone 16. При условии, что параметры у него будут самые минимальные. Если ученик захочет приобрести IPhone 16 Plus с памятью 256 ГБ, то ему придётся заплатить от 112,8 тыс. руб. и копить на него около трех лет, а при выборе модели IPhone 16 Pro Max стоимостью от 136 тыс. руб. школьник должен будет собирать необходимую сумму 3,5 года. Стоимость новых смартфонов взята с сервиса CDEK.Shopping.