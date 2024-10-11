CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Теперь в «Контур.Доверенности» можно перевыпускать МЧД

Новая функция помогает пользователям создавать доверенности в два раза быстрее. Благодаря этой функции, пользователям не нужно вручную указывать полномочия и вводить фамилию, имя, отчество сотрудника, его ИНН, СНИЛС и паспортные данные. Они переносятся в новую доверенность автоматически. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Доверенность» — сервис, который упрощает работу с машиночитаемыми доверенностями. В нем можно выпускать МЧД, отправлять их на регистрацию в реестр ФНС, хранить и отзывать. За время работы сервиса в нем выпустили почти 480 тыс. МЧД.

Старые доверенности перевыпускают в актуальном едином формате 003. Для этого нужно открыть МЧД, нажать на кнопку «Перевыпустить». Появится черновик доверенности с данными из исходной. В нем нужно указать новые даты действия, после — подписать и отправить на регистрацию в распределенный реестр ФНС. Есть исключение — новая функция не работает на нотариальных доверенностях и МЧД с передоверием.

Евгений Петров, менеджер сервиса «Контур.Доверенность»: «Перевыпускать МЧД приходится в разных случаях: например, если истек срок действия, ее отозвали или нужно оформить несколько доверенностей для разных сотрудников с одинаковым набором полномочий. Когда компания работает с сотней МЧД, обновление может занять очень много времени. Новая функция позволит его сэкономить».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Селяне из российской глубинки снесли вышку сотовой связи, потому что «излучения никто не отменял»

«МТС Линк» намерен запустить комплексную платформу обучения

В Rutube появился прием донатов для поддержки авторов

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: