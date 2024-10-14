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«Иви» и «МТС Ads Premium Video» объявили о стратегическом сотрудничестве

Онлайн-кинотеатр «Иви» и технологический видео-селлер «МТС Ads Premium Video» объявляют о старте сотрудничества, тем самым расширяя пул рекламных инструментов платформы. Теперь рекламные форматы «Иви» на платформе Smart TV (инвентарь «Иви Smart House») будет осуществлять «MTS Ads Premium Video» на эксклюзиве, усиливая рекламные возможности онлайн-кинотеатра «Иви». Об этом CNews сообщили представители «Иви».

Технологический видео-селлер «МТС Ads Premium Video» возглавит Александра Стрелкова, ранее занимавшая должность директора по рекламному бизнесу «Иви». На ее место назначена Екатерина Кинд. Вместе с командой Александры департамент рекламного бизнеса онлайн-кинотеатра во главе с Екатериной займется развитием нового селлингового канала с технологической точки зрения.

Екатерина Кинд, директор по рекламному бизнесу «Иви»: «Сочетание широкой экспертизы «Иви» и сильного технологического стека «МТС Ads» поможет нам предложить рынку новые эффективные продукты. Мы с Сашей Стрелковой имеем достаточно длительный опыт сотрудничества: мы были бизнес-партнерами, я — со стороны селлера, Саша — со стороны площадки. Интересно, что теперь мы работаем в новых ролях — верю, что опыт работы по обе стороны и точное представление о том, как работают подобные партнерства, помогут нам в создании продуктов высочайшего качества».

Александра Стрелкова, генеральный директор «МТС Ads Premium Video»: «Проработав в компании «Иви» более 10 лет и хорошо понимая все возможности, которые «Иви» может дать рынку, могу сказать о том, что синергия такого качественного инвентаря и данных «MTS Ads» будет отвечать высоким требованиям динамично развивающегося рынка. Благодаря партнерству «Иви» и «МТС Ads Premium Video» мы создадим большое количество новых технологий и продуктов, соответствующих трендам и актуальному спросу. Я верю, что данное сотрудничество будет успешным для обеих сторон».

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