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«МегаФон»: брянцы усиленно учатся программированию

С начала учебного года жители Брянской области стали активно подбирать образовательные курсы для себя и своих детей. Интернет‑трафик на профильных сайтах взлетел почти в три раза по сравнению с летними месяцами. Это один из самых высоких показателей в центральной России, заявляют аналитики «МегаФона» с опорой на обезличенные данные пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Интерес к онлайн‑образованию с начала осени вырос в целом по всем субъектам России, однако динамику в них отмечают разную. Всплеск в 2,5 раза по сравнению с летними цифрами зафиксирован в Оренбургской и Пензенской областях. В Нижегородской области трафик на образовательные ресурсы увеличился в 2,4 раза, в Чувашии и Мордовии – в 2,3 раза, в Татарстане – в 1,8 раза. В Брянской области трафик вырос в 2,8 раза. В этом рейтинге наш регион опережает Калмыкию, Удмуртию, Алтай, а также Орловскую, Костромскую, Курскую и Тамбовскую области.

В целом в 2024 г. брянцы стали на 64% чаще учиться онлайн, чем в 2023 г. Наибольший рост показали школы программирования – интерес к ним вырос более чем в 20 раз. Стабильно высокое внимание наблюдается к языковым школам и детским программам – 26% и 20% соответственно.

«Жители Брянской области все активнее получают новые знания в дистанционном формате. Это удобно, ведь можно учиться из любого места или совмещать такой формат с работой, да и навыки можно получить быстрее, чем в институте. В этом году мы построили и модернизировали почти 200 базовых станций, большая часть из которых находится в отдаленных деревнях и селах. После проведенных работ сайты и приложения стали загружаться на 20-25% быстрее, что, естественно, сделало процесс онлайн-образования еще более комфортным», — сказала директор «МегаФона» в Брянской области Мария Ветрова.

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