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Ozon протестирует новую ленту отзывов на платформе Ozon Fashion

Лента отзывов усилит вовлеченность клиентов в модный онлайн-шоппинг и сделает процесс выбора одежды более интерактивным. Новый функционал станет продолжением развития модной платформы Ozon Fashion, запущенной в июле 2024 г. Лента отзывов позволит просматривать контент в Ozon Fashion в динамичном формате, приближенном к опыту в социальных сетях. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Новый раздел будет расположен в кнопке «Обзоры» в нижнем баре платформы Ozon Fashion. В ленте можно будет в удобном формате смотреть контент от других пользователей, открывая для себя новые товары, — в октябре 2024 г. функция станет доступна части пользователей в рамках теста. Контент для ленты будет собираться из качественных отзывов: пользователи смогут легко листать подборку отзывов на товары, которые относятся к категории Fashion, за исключением нижнего белья, детской одежды и др.

В разделе будут отображаться не анонимные отзывы, которые оставили пользователи с открытым публичным профилем, — отзывы из скрытых профилей в ленте не появятся. Первые авторы отзывов, которые попадут в «обзоры», получат уведомления об этом в личном кабинете и смогут в любой момент скрыть свой отзыв или профиль, если не захотят, чтобы их контент попадал в ленту.

«Клиентам категории Fashion при выборе особенно важна “картинка” и мнение других людей в том, как изделие сидит, какой у него состав, насколько оно хорошо в носке и тд. Тестируя на платформе ленту с отзывами других людей, мы хотим сделать процесс выбора одежды и обуви более увлекательным и интерактивным, сподвигнуть клиентов делиться своим собственным опытом. Главная цель этого запуска — не только упростить клиентский путь, но и усилить эмоциональность от покупок на Ozon Fashion», — сказала Илоанга Ершова, директор по развитию бизнес-направления Ozon Fashion.

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