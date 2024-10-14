Жители села времен палеолита вышли на связь

Уникальное поселение Аул-Бергуль, где живут коренные народности Сибири, получило голосовую связи и мобильный интернет «МегаФона». С начала 2024 г. всего около 2500 сельчанам, проживающим в малых населенных пунктах Новосибирской области, стала доступна передача данных оператора со средней скоростью 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Связисты завершили строительство телеком-оборудования в семи населенных пунктах региона по итогам сентября. Базовые станции были построены в селах Чумашки, Кондусла, Аул-Бергуль и Бакмасиха, где живут в общей сложности около 1850 человек. Одно из поселений Аул-Бергуль в Куйбышевском районе – уникальное. Его жители относят себя к коренным народностям Сибири, а именно – барабинским татарам (бараба) и живут на этих территориях со времен палеолита. У самобытного этноса сохранилась устная форма древнего языка. Предметы исчезающей культуры энтузиасты собирают и хранят в местном музее. Сюда приезжают фольклорные экспедиции, изучением языка занимаются сотрудники Сибирского отделения Российской академии наук.

Мобильный интернет, скорость которого составляет в среднем 40 Мбит/с, позволит местным жителям и туристам использовать широкий круг мультимедийных сервисов, облегчит быт, упростит выполнение рутинных дел, поможет организовать отдых.

Новое оборудование инженеры «МегаФона» установили также в селах Елизаветинка, Рассказово, Тычкино. В целом здесь проживает около 700 человек. Ранее сигнал связи был не устойчив, поскольку обеспечивался оборудованием, установленным на соседних территориях.

«Базовые станции были построены по государственной программе «Цифровая трансформация Новосибирской области». Теперь жители могут использовать все возможности скоростного интернета для досуга, обучения, работы, получения госуслуг. До конца года по региональной программе связь придёт еще в 25 сел и деревень с населением от 100 до 500 человек. Кроме того, строительство связи ведется в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства. Сейчас формируется перечень населенных пунктов, которые попадут в него в 2025 г.», – сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

«Нам важно, чтобы жители небольших поселений имели доступ к цифровым сервисам наравне с горожанами. Установка нового телекоммуникационного оборудования в таких селах стала возможной благодаря сотрудничеству с правительством региона и государственным программам. Нам удалось существенно расширить зону покрытия мобильной связью в Барабинском, Куйбышевском, Купинском и других районах области. Максимальный радиус действия каждой базовой станции составляет около 10 километров, таким образом связь есть не только в населенных пунктах, но и на прилегающих к ним трассах», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.