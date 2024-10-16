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Авторы «VK Видео» смогут редактировать структуру и дизайн страницы с контентом

Команда «VK Видео» представила расширенные возможности для пользователей платформы. Теперь авторы могут установить уникальную обложку для своей страницы с видео, закрепить в топе нужный ролик, а в новом разделе «Главное» — отобразить для зрителей самый важный контент. Об этом CNews сообщили представители VK.

Фирменный стиль подчеркнет оригинальная обложка: ее можно установить в верхней части страницы с видео, достаточно загрузить изображение рекомендуемого размера. С обложкой получится сразу обозначить тематику контента и выделиться среди других авторов.

На вкладке «Главная» появились карусели «Новое» со свежими видео, «Популярное» с самыми просматриваемыми, а также пять авторских плейлистов. Создатели контента могут самостоятельно менять порядок, в котором эти разделы отображаются на «Главной», а также видео в них. Скоро станут доступны дополнительные плейлисты и контентные блоки, которые тоже можно будет редактировать. В верхней части «Главной» теперь можно закрепить видео — это сделает его более заметным для аудитории и привлечет дополнительное внимание зрителей.

Редактирование обложки доступно в веб-версии, позже возможность появится в мобильном приложении «VK Видео». Остальные функции доступны в разделе «Настройки» в кабинете автора. Примененные параметры будут отображаться в веб-версии и мобильном приложении видеосервиса.

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