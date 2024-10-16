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CraftTalk интегрировался со всеми ведущими маркетплейсами

CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник Фонда «Сколково», предлагает своим клиентам интеграцию решения с основными российскими маркетплейсами – Ozon, «Яндекс.Маркет», Wildberries, «Авито». Эта опция уже доступна клиентам компании, подключенным по любому из облачных тарифов компании. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk.

Лавинообразный рост интернет-торговли стартовал в период коронавируса и с этого момента продолжает наращивать обороты. Суммарный оборот интернет-торговли в 2023 г. в России составил 6,395 трлн руб., причем более половины указанной суммы (56%) пришлось на маркетплейсы. За первые семь месяцев текущего года выручка в сегменте e‑trade (электронной торговли) достигла 4,6 трлн руб., доля маркетплейсов увеличилась до 57,1% - такие данные приводит Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). В ассоциации прогнозируют, что по итогам 2024 г. общий оборот отрасли превысит 9 трлн руб., а в следующие три года эта сумма удвоится.

Михаил Сбитинков, технический директор CraftTalk: «Мы учитываем тенденцию роста e-сommerce на маркетплейсах в дорожной карте своей платформы. В этом году мы первыми среди ИИ-омниканальных платформ сделали интеграцию со всеми ключевыми маркетплейсами - Ozon, «Яндекс.Маркет», Wildberries, «Авито». Теперь нашим клиентам достаточно обозначить желание подключить в панель коммуникации своего менеджера или оператора контакт-центра общение с покупателями через один или все указанные маркетплейсы, и интеграция будет настроена в течение нескольких рабочих дней. Более того, мы сознательно включили эту опцию во все тарифы, так как понимаем значение площадок в бизнесе наших клиентов».

CraftTalk – это ИИ-платформа для коммуникаций в цифровых каналах и управления знаниями, которая работает в веб-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система CraftTalk построена на базе технологий искусственного интеллекта. В составе решения: омниканальная платформа, AI-powered KMS - система управления знаниями, ИИ-чат-боты, GPT-суфлеры, система аналитики и мониторинга. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-85% типичных запросов. В итоге, ИИ помогает сотрудникам, повышая скорость и качество работы.

Работу с маркетплейсами можно организовать как в контуре компании, установив CraftTalk on-premise, так и в облачном формате. Выбор зависит от ИТ-стратегии заказчика.

Согласно статистике CraftTalk у большинства заказчиков компании обработка онлайн заказов все чаще происходит в цифровых каналах, и тренд перехода в текстовые коммуникации усиливается. При этом подключение омниканального решения к маркетплейсам существенно расширяет возможности бизнеса и дает рост заказов.

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