ДИТ Москвы предлагает протестировать обновленную версию приложения «Моя Москва»

Москвичам стала доступна новая версия официального приложения портала mos.ru «Моя Москва». Пока ее предложили протестировать пилотной аудитории постоянных пользователей. В обновленной версии для удобства горожан все сервисы объединены в тематические разделы, посвященные разным сферам жизни: семье, здоровью, управлению домом и др. С главными новостями города теперь можно ознакомиться в формате «сторис» на главной странице приложения, а не пропустить важные уведомления поможет раздел «События». Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Моя Москва» – одно из самых востребованных городских приложений. С 2019 г. жители воспользовались его сервисами свыше 101 млн раз. Мы продолжаем развивать приложение, опираясь на мнение постоянных пользователей. Объединение сервисов по тематическим разделам, а также размещение виджетов с актуальными уведомлениями на главном экране позволят горожанам еще удобнее пользоваться электронными услугами и сервисами столицы», – сказал Борис Фролов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

Передавать показания счетчиков и просматривать информацию о предыдущих расчетных периодах теперь можно разделе «Дом». Помимо этого, здесь пользователь может узнать о том, сколько воды израсходовал в текущем месяце и сравнить количество с показателем за прошлый период – это позволит оценить потребление воды.

В разделе «Семья» собраны сервисы, которые позволяют родителям оперативно узнавать, когда ребенок пришел в школу, на каком уроке в данный момент, какие оценки и домашние задания получил. Благодаря этому родители могут видеть полную «картину дня» ребенка в школе. Кроме того, в разделе можно посмотреть расписание, а также узнать об оценках за четверть, триместр и за год. Информация об успеваемости будет отображаться в виде графика, что позволит наблюдать динамику успеваемости. Помимо этого, в разделе можно контролировать баланс карты «Москвенок».

В разделе «Здоровье» пользователи могут запланировать визит в поликлинику для себя и своих близких, узнать дату и время ближайшей записи к врачу, а также адрес клиники, получить актуальную информацию о направлениях на диагностику, приемах и процедурах. Также здесь хранятся медицинские назначения и рецепты, выписанные врачом. Доступ ко всем этим возможностям обеспечивают специальные виджеты: «Запись к врачу», «Направления», «Рецепты».

Помимо этого, в новой версии создан специальный раздел «Транспорт», который позволяет управлять информацией о личных транспортных средствах пользователя. Здесь можно проверять и оплачивать штрафы, управлять парковкой, а в случае необходимости узнавать сведения об эвакуации автомобиля.

Раздел «Платежи» объединил задачи и сервисы, связанные с финансовыми операциями: в нем можно оплатить единый платежный документ, интернет, пополнить карту «Тройка», лицевой счет карты «Москвенок» и др. Напомним, что в «Моей Москве» доступна пакетная оплата счетов, благодаря которой можно совершить сразу несколько платежей в пару кликов. Пользователи также могут сделать пожертвование в пользу подопечных некоммерческих организаций и проверенных фондов с помощью благотворительного сервиса.

Отслеживать статусы и дополнительную информацию по заявлениям на получение услуг и обращениям в службу поддержки, а также узнавать о значимых событиях, связанных с городом, можно в разделе «События». Уведомления можно фильтровать по категориям в зависимости от сфер жизни, которых они касаются, например, семья, транспорт или здоровье, что помогает быстрее находить нужную информацию.

Более удобной стала и функция поиска. Благодаря обновлению алгоритмов поиск теперь подбирает наиболее подходящие результаты по синонимам, анализирует сложные предложения и контекст запроса. Пользователи могут находить информацию не только по точным совпадениям с запросом, но и по схожим терминам и выражениям, что делает поиск более гибким и информативным.

«Моя Москва» - официальное приложение портала mos.ru, запущенное в 2019 г. За это время его скачали более 7,7 млн раз. Жители используют его для записи к врачу, оплаты счетов, передачи показаний счетчиков, участия в благотворительности, просмотра оценок и домашних заданий детей в школе, записи питомцев к ветеринару и др.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».