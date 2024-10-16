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Кикшеринг «Яндекса» начинает работать в новых южных городах

Самокаты «Яндекса» появились в Ставрополе, а до конца октября они также впервые заработают в Астрахани. Так сервис расширяет зону работы на города, где климат позволяет ездить на самокатах почти круглый год. Чтобы добраться до работы без пробок или просто прокатиться по городу, можно забронировать самокат в приложении «Яндекс Go». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

На старте работы сервиса в Ставрополе доступно 600 самокатов модели Ninebot Max Plus 2023 г. Каждый оснащен держателем для телефона, чтобы было удобнее следить за маршрутом в навигаторе, а заряда самоката хватит в среднем на 5 часов поездки.

Во всех самокатах также установлены IoT-модули собственной разработки —- они позволяют ограничивать максимальную скорость самокатов в городе до 25 км/ч. Модуль также регулирует скорость СИМ в «медленных» и «запретных» для езды зонах —- на карте «Яндекс Go» в Ставрополе около 20 зон с ограничениями, где езда на полной скорости небезопасна. Это, например, территория Центрального парка или сквер Джатдоева.

Каждый новый пользователь проходит обязательный инструктаж по ПДД и безопасному передвижению на СИМ. Он включается автоматически перед первой арендой. В приложении есть и постоянный обучающий раздел «Катайтесь безопасно», поэтому к правилам можно обратиться в любое время. На всех СИМ в Ставрополе сервис установил новые крупные номера — так проще фиксировать нарушения, например, езду вдвоем на одном самокате.

Ранее «Яндекс Go» выпустил первый комплексный отчет о безопасности самокатов за три года работы. В нем сервис рассказал о технологиях безопасности, работе с нарушениями и образовательных проектах — все это будет распространяться и на новые города присутствия. Помимо Ставрополя и Астрахани, в этом сезоне сервис аренды самокатов «Яндекса» впервые заработал в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Туле, Калуге и Адлере.

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