«Мегамаркет» расширяет ассортимент товаров для дома и ремонта

«Мегамаркет» продолжает активно расширять ассортимент в категории «Товары для дома и ремонта». «Домовой», Villeroy & Boch, «Апельсин», Chakra, «COM» и Modi уже вышли на площадку, расширив доступный для покупателей ассортимент в подкатегориях «товары для дома», «мебель», «отделочные материалы» и «садовая техника». Все позиции этих сетей и брендов можно заказать с доставкой по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Ассортимент «Мегамаркета» в категории «Товары для дома» за первое полугодие 2024 г. вырос почти в полтора раза, для пользователей маркетплейса сейчас доступны более 5 млн. товарных позиций. Тем не менее, каталог маркетплейса продолжает пополняться новыми SKU, завоевывающими внимание покупателей. Среди ключевых новинок — товары от строительных магазинов «Апельсин» (10 тыс. SKU) и «СОМ» (13 тыс. SKU). Дополнительно расширил свое присутствие бренд диванов Moon trade, предлагающий теперь 605 товарных позиций. Кроме того, в категории увеличилось и количество продавцов – за эти полгода их стало больше в два раза.

Также в 2024 г. в период с января по июнь продажи в категории «Товары для дома» увеличились на 340% относительно аналогичного периода в 2023 г. Особенно заметен рост в подкатегориях: декор интерьера (+388%), домашний текстиль (+302%), освещение (+360%), посуда (+355%) и хозтовары (+322%).

Илья Прокофьев, директор направления «DIY, Товары для Дома и Авто» на «Мегамаркете»: «Все больше людей стремятся создать уют и комфорт в своем пространстве, поэтому категория товаров для дома одна из самых востребованных на онлайн-площадках, включая «Мегамаркет». Интересно, что покупать такие товары предпочитают не только женщины – доля мужской аудитории, приобретающая товары для дома на нашем маркетплейсе стремительно растет».