CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Ритейл Розница
|

«Мегамаркет» расширяет ассортимент товаров для дома и ремонта

«Мегамаркет» продолжает активно расширять ассортимент в категории «Товары для дома и ремонта». «Домовой», Villeroy & Boch, «Апельсин», Chakra, «COM» и Modi уже вышли на площадку, расширив доступный для покупателей ассортимент в подкатегориях «товары для дома», «мебель», «отделочные материалы» и «садовая техника». Все позиции этих сетей и брендов можно заказать с доставкой по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Ассортимент «Мегамаркета» в категории «Товары для дома» за первое полугодие 2024 г. вырос почти в полтора раза, для пользователей маркетплейса сейчас доступны более 5 млн. товарных позиций. Тем не менее, каталог маркетплейса продолжает пополняться новыми SKU, завоевывающими внимание покупателей. Среди ключевых новинок — товары от строительных магазинов «Апельсин» (10 тыс. SKU) и «СОМ» (13 тыс. SKU). Дополнительно расширил свое присутствие бренд диванов Moon trade, предлагающий теперь 605 товарных позиций. Кроме того, в категории увеличилось и количество продавцов – за эти полгода их стало больше в два раза.

Также в 2024 г. в период с января по июнь продажи в категории «Товары для дома» увеличились на 340% относительно аналогичного периода в 2023 г. Особенно заметен рост в подкатегориях: декор интерьера (+388%), домашний текстиль (+302%), освещение (+360%), посуда (+355%) и хозтовары (+322%).

Илья Прокофьев, директор направления «DIY, Товары для Дома и Авто» на «Мегамаркете»: «Все больше людей стремятся создать уют и комфорт в своем пространстве, поэтому категория товаров для дома одна из самых востребованных на онлайн-площадках, включая «Мегамаркет». Интересно, что покупать такие товары предпочитают не только женщины – доля мужской аудитории, приобретающая товары для дома на нашем маркетплейсе стремительно растет».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

Заказы у главной мировой компании по микроэлектронике упали вдвое из-за торговых войн США против Китая. В опасности производство процессоров во всем мире

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore

Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024

Обзор корпоративной почтовой системы Mailion

В России улучшат сотовую связь за счет разрешения строить вышки вдоль дорог

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: