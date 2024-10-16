Новая версия GitFlic – российской платформы для хранения и работы с исходным кодом

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии платформы для хранения и работы с исходным кодом GitFlic.

В новом релизе GitFlic 3.3.0 разработчики реализовали функциональность аудита событий, который позволяет администраторам платформы отслеживать действия пользователей. Аудит обеспечивает прозрачность действий и контроль над процессом разработки, повышает безопасность и эффективность работы команды, а также помогает соответствовать внешним требованиям и стандартам. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Расширены возможности разработчиков в направлении хранения и использования пакетов. В новой версии GitFlic появилась поддержка реестров пакетов Deb (дистрибутивы Linux на базе Debian) и Julia (пакеты и библиотеки для языка программирования Julia). Интеграция GitFlic с реестрами пакетов предоставляет множество преимуществ для разработчиков и пользователей. Она позволяет автоматизировать процессы сборки, тестирования и развёртывания программного обеспечения, обеспечивая более эффективный и надёжный цикл разработки.

Сделан серьезный шаг по улучшению процесса в решении конфликтов в запросах на слияние (merge request) кода из разных веток. Теперь решение этих проблем поддерживается непосредственно в интерфейсе платформы GitFlic, в то время как раньше для этого использовались сторонние среды разработки (IDE). Также в запросах на слияние появилась функция Cherry-picking, которая позволяет переносить отдельно взятый коммит в другую ветку.

В GitFlic 3.3.0 добавлена поддержка пользовательских скриптов. Это позволит пользователям задавать свою бизнес-логику, интегрировать с GitFlic сторонние решения, а также взаимодействовать с сущностями платформы, минуя интерфейс. Скрипты могут инициализироваться по заданному событию, по внешнему запросу, либо вручную. Теперь не обязательно ждать новую интеграцию с каким-либо сервисом, можно написать собственный скрипт. С этим инструментом можно экспериментировать и настраивать работу с GitFlic так, как это нужно для конкретной команды. Поддержка пользовательских скриптов позволяет разработчикам и командам автоматизировать, настраивать и расширять функциональность платформы под свои специфические потребности.

«Мы стремимся обеспечить наших заказчиков современными инструментами, которые делают процесс создания программного обеспечения более эффективным и безопасным. Новые функции позволяют командам адаптировать платформу под свои уникальные потребности. Платформа становится не только более удобной и функциональной, но также гибкой и адаптивной для клиентов. Каждая команда сможет оптимальным образом настроить ее в соответствии со своим стилем, потребностями и технологиями. Мы уверены, что эти улучшения значительно повысят продуктивность и удовлетворенность наших пользователей», — сказал Максим Козлов, технический директор компании «РеСолют».