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Пассажиры ЦППК активируют почти 90% билетов в приложении на Android по NFC

Девять из десяти билетов, оформленных в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» на Android, сегодня активируется по NFC. За все время работы цифровой функции пассажиры компании воспользовались ею почти 5,5 млн раз. Об этом CNews сообщили представители АО «Центральная ППК».

«Только с января по сентябрь число активаций составило 1,7 млн, что на 100 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего билеты активировали по NFC на Ярославском, Казанском, Павелецком и Рижском направлениях», — сказал директор по информационным технологиям ЦППК Игорь Евдокимов.

Благодаря использованию беспроводной технологии проход на станции занимает считанные секунды: достаточно открыть купленный в приложении «Расписание и билеты ЦППК» проездной документ, нажать на кнопку «Активировать по NFC» и поднести к валидатору или устройству на турникете. Функция доступна обладателям Android.

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