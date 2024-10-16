Т2 улучшил связь для 16 тыс. жителей жилых массивов Калининградской области

T2, российский оператор мобильной связи, улучшил качество услуг в новостройках и спальных районах Калининградской области до стандарта 4G/LTE. Высокосортной мобильный интернет и голосовая связь стали доступны 16 тыс. абонентам компании. Для этого оператор усилил сетевую инфраструктуру новыми техническими объектами. Проведенные работы увеличили скорость передачи данных и стабильность связи при растущем потреблении мобильного трафика. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Компания Т2 установила новые базовые станции в местах растущей нагрузки на сеть в густонаселенных кварталах Ленинградского, Московского, Прибрежного, Центрального районов Калининграда, а также в городах Пионерский и Светлогорск. После запуска оборудования средняя скорость мобильного интернета выросла на 50% до 100 Мбит/c в пиковых значениях. Улучшение качества голосовой и мобильной связи жители могут оценить в праздники, выходные или вечернее время, а также при посещении районных школ, больниц, муниципальных учреждений, СНТ, парков, торговых центров и других локаций с высоким уровнем пользовательского трафика.

Александр Коренецкий, директор Калининградского филиала T2: «Калининградская область – регион, привлекающий гостей и туристов со всей страны вне зависимости от сезона. Ежемесячно мы фиксируем рост количества интернет-пользователей и абонентов, потребляющих тяжелый контент. Жители и гости активно созваниваются с друзьями и родственниками по видеосвязи, постят контент в соцсети, пересылают друг другу популярные мемы, смотрят с мобильного телефона фильмы и сериалы, пользуются онлайн-платформами обучения. С помощью аналитических инструментов и искусственного интеллекта мы оперативно определяем локации с повышенной нагрузкой, расширяем площадь покрытия и емкость сети. Эта работа позволяет обеспечить высокий уровень телеком-услуг для растущего количества пользователей».

Мобильный оператор T2 постоянно реализует проекты по улучшению качества услуг в спальных районах и новостройках Калининградской области. Например, стабильная связь уже присутствует в жилых комплексах «Пионерские огни», «Новый Город», «Дом на Батальной», «Университет», «На Советском, 50». Устойчивым сигналом и мобильным 4G-интернетом обеспечены будущие новоселы строящихся ЖК «Высота 56» и «Резиденция».

До конца 2024 г. компания улучшит качество покрытия в прибрежной зоне Калининграда, новостройках, спальных районах и коттеджных поселках города. Улучшение услуг связи коснется еще 18 тыс. жителей Ленинградского, Московского, Центрального районов областного центра, исторического района Амалиенау, а также коттеджного поселка Холмогоровка. В этих локациях оператор установит дополнительные комплексы радиопередающей аппаратуры.