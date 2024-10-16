Увидеть Копакабану: кировчане борются с осенней хандрой виртуальными турами в необычные места

C наступлением осени и началом сезона деловой активности жители Кировской области начали искать нетривиальные способы борьбы с апатией. В тренде оказались виртуальные экскурсии в различные города мира, ресурсы по моделированию интерьера мечты, а также сайты с успокаивающей музыкой. С начала сентября интерес к онлайн-площадкам такой тематики вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом июня 2024 г. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных обращаемости к десяткам тематических ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В сентябре кировчанам стали особенно интересны сайты с различными виртуальными турами — трафик на них в общей сложности вырос на 81% по сравнению с июнем 2024 г. Наибольшей популярностью стали пользоваться ресурсы с трансляциями веб-камер из необычных мест мира — у балкона Джульетты в Вероне, знаменитого пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро, Квинстауна в Новой Зеландии, где были сняты основные сцены трилогии «Властелин колец», каньонов в штате Юта (США) и даже со дна океана, где можно полюбоваться коралловыми рифами. Кировчане потратили за просмотром этих уникальных локаций в 3,4 раза больше трафика.

Также среди новых способов справиться с осенней апатией — строительство дома мечты и прослушивание звуков природы. Кировчане стали активнее заходить на сайты, где можно услышать шум леса и дождя, пение птиц. Виртуальные туры по различным музеям, напротив, стали менее интересны осенью.

Наиболее популярными днями для посещения «отвлекающих» сайтов стали среда и четверг, когда, скорее всего, накапливается усталость от рабочих задач и хочется переключиться на медитативный контент.

Помимо виртуальных путешествий и музыкальной релаксации, свой эффективный способ победить осеннюю хандру и переключить внимание предлагают психологи. По словам Анны Кирьяновой, самый лучший способ улучшить свое психологическое состояние, который предлагал император-философ Марк Аврелий — посмотреть на тех, кто позади нас. Помочь тем, кто нуждается в помощи, материально или морально. И это доказано: добрые дела улучшают психологическое состояние, считает психолог.

«Осенняя пора является началом сезона деловой активности, но вместе с тем может стать причиной снижения настроения. Именно поэтому важно находить новые увлечения и способы проведения досуга, чтобы оставаться продуктивным. Мы заметили, что сейчас кировчане все чаще используют мобильный интернет для просмотра виртуальных туров, изучения архитектуры и дизайнерских решений, а также прослушивания расслабляющей музыки. Чтобы обеспечить стабильный сигнал и высокую скорость передачи данных для этих занятий, мы строим и модернизируем вышки связи в рамках собственных программ развития сети, совместно с партнерами по рынку и региональными властями – с начала года число таких телеком-объектов выросло почти до 180», — сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.