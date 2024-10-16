В Амурской области «МегаФон» усилил LTE-связь

Жители региона могут активнее пользоваться мобильным интернетом в сети «МегаФона».

Специалисты модернизировали телеком-оборудование в четырех небольших поселениях и трех городах Приамурья, что позволило увеличить скорость передачи данных. Обновление инфраструктуры обеспечило абонентам выход в Сеть на средней скорости до 25 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На существующих базовых станциях были активированы дополнительные высокочастотные слои, что позволило улучшить качество связи 4G — жители могут скачивать больше данных, а скорость загрузки будет оставаться привычно высокой даже в периоды усиленных нагрузок на сеть.

Изменения затронули села Белогорка и Большая Сазанка Серышевского района, поселок Восточный Октябрьского района, село Казачий Архаринского района, а также центральные микрорайоны в Зее, Тынде и Благовещенске.

«Амурчане активно пользуются мобильным интернетом — в локациях, где было модернизировано оборудование, пользовательский трафик вырос почти в два раза относительно сентября прошлого года. Самая большая динамика в Зее, селах Казачий и Белогорка. Абоненты в сельских населенных пунктах в Сеть чаще выходят на выходных — смотрят фильмы, заходят в социальные сети. Трафик в субботу и воскресенье в среднем на 10% выше, чем в будний день. Наши аналитики с помощью технологии big data отслеживают поведение пользователей и там, где нагрузка стабильно растет проводится модернизация оборудования. Расширение интернет-возможностей позволяет улучшить качество жизни своих абонентов и обеспечить равные цифровые возможности для сельчан и городских жителей», — отметил директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Доступность стабильной связи и высокоскоростного мобильного интернета уже обязательное условие для комфортной жизни. Сегодня смартфон стал устройством, с которого можно заказать различные государственные услуги — записаться к врачу, проверить оплату налогов, оформить документы. Поэтому жителям области требуется широкий доступ к мобильной связи, поэтому для нас является приоритетным развитие телеком-сети в регионе», — сказал министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.