Wildberries присоединяется к экосистеме ОС «Аврора»

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявляет о заключении соглашения с Объединенной компанией Wildberries & Russ и о выпуске приложения под ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Компания Wildberries & Russ стала партнером «Открытой Мобильной Платформы», разработчика российской ОС «Аврора». Полноценное кроссплатформенное приложение Wildberries будет доступно для установки в RuStore и «Аврора» Маркет с ноября 2024 г. Уже сейчас приложение проходит активную фазу бета-тестирования.

«Мы рады объявить о сотрудничестве с “Открытой Мобильной Платформой” и тем самым обеспечить нашим клиентам возможность осуществлять заказ на любой мобильной операционной системе на их выбор, включая ОС «Аврора». — отметила Екатерина Уланова, руководитель направления цифровизации и гостех, Wildberries. – Нам важно, чтобы у каждого покупателя и предпринимателя был удобный доступ к Wildberries с привычного устройства, поэтому мы постоянно развиваем свой технологический стек и поддерживаем растущие платформы. Мы приветствуем фокус ОС «Аврора» на безопасности и стремление команды гарантировать безопасность данных пользователей и всех их финансовых транзакций».

«Мы рады приветствовать цифрового чемпиона в нашей экосистеме, которая активно расширяется в сторону пользовательских приложений. Один из наших векторов развития - предоставление инструментов разработки, которые позволяют создавать быстрые, эффективные приложения, а также минимизировать затраты при миграции с других платформ. Уверен, что появление приложения Wildberries для ОС «Аврора» высоко оценят наши пользователи, а также это даст пример вклада лидера рынка в экосистему отечественной платформы», – сказал Роман Аляутдин, директор департамента разработки ОС «Аврора».

ОС «Аврора» — это российская мобильная операционная система для смартфонов и планшетов. Она сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России и включена в Реестр российского ПО. Среди возможностей платформы: поддержка централизованного управления парком корпоративных устройств, защита данных с использованием отечественной криптографии, большой набор ПО для решения корпоративных задач. Также ОС «Аврора» предоставляет возможности и необходимые средства API для создания решений под различные проектные требования.