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ДОМ.РФ: каждый третий россиянин пользуется сервисами с ИИ в банковских продуктах

Свыше 32% россиян заявили, что пользуются сервисами на основе ИИ в банковских продуктах. Об этом рассказал управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак в рамках партнерской сессии Ассоциации ФинТех и ДОМ.РФ «Искусственный интеллект: от теории к практике» на форуме FINOPOLIS. Мероприятие проходит в эти дни на территории университета «Сириус» в Сочи.

Экспертная сессия, в которой приняли участие представители банков, страховых организаций и технологических компаний, посвящена вопросам практического применения технологий ИИ в финансовой отрасли, текущим барьерам в тиражировании решений на рынке, а также будущему развития искусственного интеллекта.

«ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ с 2023 года включили в свою стратегию цифровой трансформации показатели, связанные с внедрением искусственного интеллекта. Конечно, внедрять ИИ невозможно в отрыве от мнения пользователей и клиентов. Поэтому вместе с Финансовым университетом при правительстве РФ мы в сентябре этого года провели всероссийское исследование. Опрос показал, что уже сейчас уровень использования этой технологии на бытовом уровне достаточно высок. Каждый третий опрошенный говорит, что пользуется ИИ-сервисами при получении банковских услуг: чаще всего люди обращаются к рекомендательным сервисам, то есть продуктам и услугам, которые были рекомендованы в интернет-приложении банка на основе больших данных – 22%. Кроме того, 20% россиян обращаются к чат-боту в приложении или на сайте, 14% – контактируют с голосовым помощником», – рассказал Николай Козак.

Как показало исследование, россияне достаточно высоко оценивают эффективность использования ИИ в финансах. Более 45% респондентов считают, что искусственный интеллект улучшает финансовые услуги в нашей стране, 30% не видят никаких эффектов и лишь 24% оценивают влияние как отрицательное. При этом основным плюсом работы ИИ граждане считают снижение риска влияния человеческого фактора – 19% респондентов. 18% респондентов в качестве плюса расценивают способность ИИ помогать и подсказывать в поиске нужной информации. Почти столько же россиян выделяют как положительный фактор ИИ защиту от ошибок или опечаток.

«У нас работает своя ИИ-лаборатория, которая создала самые разные сервисы на основе ИИ для внутреннего и внешнего пользования: это чат-боты для обслуживания клиентов, сервисы обработки документов, система ИИ-ассистентов и так далее. Также у нас работают специальные модели машинного обучения для рекрутинга, прогнозирования сроков строительства, автоматических проверок платёжных поручений. Мы оцениваем, что в будущем в группе ДОМ.РФ ИИ возможно будет применить не менее чем в 50% процессов компании», — добавил Николай Козак.

Успех ИИ во многом основан на широком использовании мобильных банковских приложений, серьезно облегчающих повседневную жизнь, именно это осознают россияне, отметил заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Сейчас ИИ часто воспринимается как модный тренд, но в дальнейшем его использование будет органично расти одновременно со взрослением поколений, для которых цифровая среда становится все более привычной и переплетенной с реальной жизнью, считает эксперт.

Справочно

Исследование проведено в сентябре 2024 года с участием кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. В опросе приняли участие 1600 человек от 18 до 65 лет. Площадка — электронная онлайн-панель, всероссийская репрезентативная выборка.

erid:LjN8JtuVXРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614 / ОГРН 1027700262270Сайт: www.domrf.ru

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