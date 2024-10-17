МТС запустила сеть скоростного домашнего интернета в новых жилых комплексах Тюмени

МТС запустила сеть скоростного домашнего интернета в трех новых жилых комплексах Тюмени. Еще около 4 тыс. семей получили возможность подключить интернет и цифровое ТВ на скорости до 1 Гбит/с и ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах.

Доступ к домашним сервисам МТС впервые получили новоселы в разных частях города – во всех домах ЖК «Меридиан-Юг» в районе Червишевского тракта, ЖК «Мотивы» у Окружной дороги и комплекса «Новый» в деревне Патрушева. В результате подключения сетей горожане смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, загружать объемные файлы, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком качестве, удаленно учиться и работать. Кроме того, жители комплексов получили возможность подключать устройства умного дома, включая систему видеонаблюдения, когда можно в режиме трансляции видеть и слышать все, что происходит в зоне видимости камер. Новоселы могут также сэкономить до 40% на услугах связи, объединив мобильную связь, домашний интернет, IPTV и онлайн-кинотеатр Kion в одном пакете услуг.

«Мы продолжаем активно развивать сеть фиксированного интернета в Тюмени. Особое внимание уделяем новостройкам, где у жителей кратно растет спрос на высокие скорости и умные домашние сервисы. Учитывая такие потребности, с начала года мы обеспечили гигабитом более 16 тыс. семей. Это делает новые микрорайоны города еще более привлекательными и комфортными для жизни. Кроме того, благодаря специальным устройствам, которые работают от интернета, можно обеспечить безопасность квартир и их жильцов, сэкономить время на поиски провайдера, практично подойти к затратам на цифровые услуги», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Ранее компания обеспечила доступом к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с новоселов ЖК «Облака», «Семья», «Симпл», «Да. Квартала «Республика», «Ново Комарово», «Гранд-Квартала», «Дивного квартала у озера» и «Никольского».

Для подключения сверхскоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Тюмени можно на сайте компании.