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Рейтинг на «Авито» теперь будет складываться из оценок покупателей и продавцов

В ноябре 2024 г. на «Авито» в тестовом режиме начнет работать объединенный рейтинг. Отзывы от продавцов и покупателей в «Авито Товарах» и «Авито Путешествиях» станут видны всем в общем информационном блоке и будут влиять на общий рейтинг пользователя. Тестовая раскатка будет происходить поэтапно, функция станет доступной для всех пользователей в начале 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Возможность оставить отзыв на покупателя впервые появилась на «Авито» в апреле 2023 г. в категории «Путешествия». С мая 2024 г. в тестовом режиме такая функция стала доступна также в категории «Товары». Продавец или арендодатель мог оставить отклик после оформления заказа или начала переписки, и эти оценки не учитывались в общем рейтинге пользователя. За полтора года было оставлено более 6 млн отзывов на покупателей.

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Авито
Рейтинг на «Авито» теперь будет складываться из оценок покупателей и продавцов

С введением объединенного рейтинга, все отзывы пользователя, полученные как в роли продавца, так и в роли покупателя или арендатора, будут выводиться в публичном профиле пользователя. По кнопке «Оставить отзыв» теперь можно будет написать не только отзыв на пользователя в роли продавца или арендодателя, как раньше, но и в роли покупателя. Форма подстраивается автоматически на основании типа сделки, которая была в паре пользователей: для сделки по продаже товаров с доставкой и сдаче квартиры в аренду вопросы будут отличаться. Для сохранения приватности в отзывах на покупателей не будет показываться наименования объявления, по которому была совершена сделка.

Общий рейтинг пользователя при этом будет пересчитан как среднее арифметическое полученных оценок.

Если пользователь использует «Авито» для ведения бизнеса и не хочет, чтобы отзывы, полученные им, как частным лицом, влияли на компанию, он может создать для работы отдельный аккаунт и воспользоваться инструментом «связка профилей». После связки профили остаются отдельными — каждый со своими объявлениями, рейтингом и отзывами. Между профилями можно переключаться без ввода пароля, управлять ими с одного устройства и не пропускать сообщения в разных аккаунтах.

Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито»: «Важная особенность «Авито», как платформы для размещения объявлений - это тот факт, что один и тот же человек здесь может выступать как в роли продавца, так и в роли покупателя. И для нас важно, чтобы в обоих случаях он не нарушал правила и вежливо общался с другими пользователями. Именно поэтому мы решили ввести возможность оставлять отзывы на покупателей, а позднее - возможность этим отзывам влиять на общую оценку. Объединение рейтингов продавцов и покупателей позволит сделать эту систему еще объективней и будет способствовать росту доверия между пользователями на платформе».

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