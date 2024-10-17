«Яндекс Маркет» начал использовать автономные грузовики для доставки коммерческих грузов

Автономный грузовик «Яндекса» совершил первую доставку груза «Яндекс Маркета» из Москвы в Тулу по трассе М-4 «Дон». Маркетплейс планирует сделать рейсы еженедельными — грузовики пока доставляют грузы из Москвы в Тулу днем, затем начнут ездить туда-обратно и ночью. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Главной задачей на первом этапе эксплуатации станет сбор необходимых данных для запуска полностью автономных грузовых перевозок без водителя-испытателя в салоне. Собранные данные будут использоваться для дальнейшего обучения нейросетей, которые отвечают за планирование траектории автомобиля.

Грузовик разработан подразделением автономного транспорта «Яндекса» на платформе китайского Shacman X6000. Это подразделение также создает роботов-курьеров, предназначенных для автоматизации доставки «последней мили» (до двух километров).

Автономные автомобили определяют свое положение на дороге с точностью до нескольких сантиметров при помощи информации с сенсоров – лидаров, радаров и камер, а также высокоточных карт (HD-карты), которые содержат информацию о дорожной разметке, знаках, ограничениях скорости и других элементах инфраструктуры. Информация обрабатывается в реальном времени на борту автомобиля алгоритмами машинного обучения, которые распознают окружающие объекты и препятствия и планируют маршрут.

Автономный транспорт призван решить проблему нехватки водителей и повысить эффективность грузоперевозок, а также обеспечить безопасность движения на дорогах.

«Яндекс Маркет» развивает свою логистику, используя технологии материнской компании и собственные разработки, что позволяет повышать качество и скорость складских процессов и автоматизировать монотонную работу сотрудников. На складах маркетплейса в Софьино уже работают роботизированные решения Dilectus, Spectro и Роборука с самообучающейся нейросетью, которые могут выполнять различные задачи, включая инвентаризацию, комплектование товаров и транспортировку грузов.

«Яндекс» разрабатывает систему автономного вождения с 2017 г. Автономные автомобили «Яндекса» проходят тестирование в Москве, Иннополисе и Сириусе. Роботы-курьеры компании доставляют заказы пользователям Еды и Лавки в Москве, Иннополисе, Мурино и Казани. «Яндекс» с нуля разрабатывает программное обеспечение и большинство компонентов роботов-доставщиков, а также автономный модуль для управления автомобилем.

На трассе М-4 «Дон» ведется тестирование автономных автомобилей и грузовиков. Испытания проводятся, как в автономном, так и ручном режиме, когда машиной управляет водитель. Это необходимо для обучения нейросетей для планирования траектории автомобиля.

Поездки по трассе отличаются от города более высокой скоростью передвижения и необходимостью детекции объектов на расстоянии до 500 метров. Например, для тестирования грузовых автомобилей «Яндекс» разработал систему автоматической очистки сенсоров. Система состоит из программного обеспечения, которое позволяет определить загрязнение лидаров и камер и очистить эти сенсоры при помощи подачи воды и воздуха под высоким давлением. Это позволяет грузовику видеть окружающий мир на протяжении всего маршрута, в том числе при плохой погоде и в темное время суток.

Автономные грузовики также оснащаются системами резервирования, которые дублируют ключевые компоненты управления на случай отказа основных. Это в том числе системы тормозов и рулевого управления, которые могут функционировать независимо друг от друга и поддерживать управляемость транспортного средства при отказе основной системы.