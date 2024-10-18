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«Авито» и банк «Дом.РФ» договорились о работе над запуском электронной ипотеки

«Авито» и банк «Дом.РФ» договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков и управляющий директор «Авито» Влад Федулов.

Заемщик сможет выбрать банк «Дом.РФ» в качестве кредитора в ипотечном сервисе «Авито Недвижимости» и подать заявку на ипотеку без заполнения клиентской анкеты и предоставления документов. Для этого достаточно заполнить минимальное количество полей и пройти авторизацию через «Госуслуги», после чего все необходимые сведения автоматически поступят в банк из цифрового профиля гражданина.

На «Авито» клиенты смогут подать заявку на ипотеку для покупки квартиры, жилого дома или индивидуального жилищного строительства, а также выбрать в едином окне земельный участок и подрядчика. Кредитная документация будет подписана онлайн на стороне банка — с помощью электронной подписи. Регистрация сделки в Росреестре также пройдет дистанционно — без посещения банка и МФЦ.

«Ипотека остается важным и ответственным шагом в жизни многих людей. Развивая собственный ипотечный сервис в «Авито Недвижимости» мы помогаем легче и безопаснее проходить каждый этап. Сотрудничество с банком «Дом.РФ» позволит сформировать новый пользовательский опыт, когда подача заявки на кредит становится еще более простой и доступной. Благодаря совместной работе мы приблизимся к решению одной из главных задач нашего сервиса — реализовывать большинство этапов сделки по покупке недвижимости в рамках одной платформы», — сказал Влад Федулов, управляющий директор «Авито».

«Цифровые платформы в последние годы стали популярной площадкой для покупок, изменив механику взаимодействия продавцов и покупателей практически во всех сегментах потребления. С помощью наших сервисов и технологий мы предлагаем пользователям «Авито» уникальный клиентский путь оформления ипотеки, который позволит провести такую значимую сделку, как покупка недвижимости, бесшовно — без посещения банка и за несколько минут», — отметил Алексей Косяков, заместитель председателя правления банка «Дом.РФ».

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