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Дети счастливы, родители спокойны: «VK Видео» запускает «Детский режим»

В «VK Видео» появился «Детский режим», который откроет доступ только к многотысячной библиотеке обучающего и развлекательного контента, обеспечивая безопасность для юных зрителей. Функция уже доступна в бета-версии на Smart TV и Android TV. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Детский режим» упрощает поиск видео для детей: они смогут смотреть как классику российской мультипликации и популярные анимационные новинки, так и развивающие и обучающие видео. В библиотеке также есть контент от популярных блогеров, семейные фильмы и интерактивные видео. Для детей от 0 до 12 лет библиотека контента подобрана вручную, предусмотрен безопасный поиск по заранее размеченной базе.

Чтобы активировать «Детский режим», пользователю нужно зайти в свой профиль в приложении «VK Видео», переключиться на детский режим и установить четырехзначный PIN-код. Он обеспечит безопасность, дети не смогут вернуться во взрослый профиль даже при перезагрузке приложения. В случае утери PIN-кода его можно восстановить через мобильное приложение «VK Видео».

Николай Дуксин, вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK: «Семейный контент становится одной из самых быстрорастущих категорий в «VK Видео». Пользователи приложения на ТВ в среднем проводят за просмотром детского и семейного контента 280 минут в день. Мы сделали безопасную площадку, где дети смогут с удовольствием проводить время: смотреть любимые мультфильмы, образовательные и развлекательные шоу, а также видео от семейных блогеров. Контент не содержит рекламы и тщательно подобран командой профессиональных детских редакторов. Простая навигация и крупные элементы меню помогут юным зрителям быстро ориентироваться».

В «VK Видео» представлен контент киностудий «Союзмультфильм», «Вольга», «0+ Media», «Мельница», группы компаний «Рики». В ближайшее время «VK Видео» планирует увеличить количество контента для детей и подростков, начав сотрудничество с новыми киностудиями, блогерами и создателями контента.

Функция доступна в бета-версии на Smart TV и Android TV, позже появится в приложении «VK Видео» на смартфонах и планшетах с Android и iOS.

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