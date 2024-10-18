«Домклик» запустил подбор недвижимости с искусственным интеллектом GigaChat

Сервис недвижимости «Домклик» запустил новую бесплатную услугу подбора недвижимости с применением нейросетевой модели GigaChat. Благодаря этой возможности пользователи смогут подбирать объекты недвижимости для покупки.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно набрать в поисковой строке на главной странице текстовый запрос, например: «найти квартиру», — и перейти во вкладку «Подобрать недвижимость с нейросетью». Еще один вариант — зайти сразу в чат поддержки и оттуда запустить ассистента.

Далее нужно написать свой запрос, указав основные критерии подбора. Пример: «Ищу новостройку в Питере, м. Балтийская, 2 комнаты, от 50 кв.м., до 15 млн». Искусственный интеллект всего за несколько секунд предложит наиболее подходящие варианты. При этом количество запросов не ограничено, пользователь может переформулировать обращение или изменить параметры.

Новая функция доступна всем авторизованным пользователям. Найти с GigaChat можно как квартиры в новостройке, «вторичке», комнату, таунхаус, так и дома, нежилую недвижимость, землю, гараж.