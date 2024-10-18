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Искусственный интеллект поможет клиентам «Альфа-Капитал» улучшить инвестиционный портфель

Пользователям мобильного приложения «Альфа-Капитал» стала доступна новая функция — отчет по инвестиционному портфелю с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Этот сервис позволяет проанализировать изменения, происходившие с вложенными средствами за отчетный период, сравнить результаты портфеля с общей динамикой рынка, получить информацию о выплаченных купонах по облигациям и о дивидендах по акциям, о совершенных операциях. Пользователи смогут посмотреть актуальные отчеты за последние месяцы (с начала 2024 года), а также оценить качество полученной информации.

Использование AI-технологий для формирования инвестиционной аналитической отчетности, считают в «Альфа-Капитал», позволит улучшить качество консультаций клиентов компании, поможет клиентам разобраться в ситуации на рынке и особенностях продуктов и стратегий, а также снизит нагрузку на инвестиционных консультантов. При этом, подчеркивают в компании, при обработке данных искусственный интеллект не получает никакой персональной информации о клиенте, оценивая только его текущий портфель.

Функция AI-отчетности стала очередной инновационной для российского рынка управления активами разработкой, которую УК «Альфа-Капитал» внедрила в 2024 году. В нынешнем году компания также внедрила ряд AI-проектов, которые помогли повысить эффективность внутренних бизнес-процессов, усовершенствовать обработку массивов информации и упростить коммуникации. В том числе для сотрудников call-центра был внедрен AI-суфлер, предоставляющий ответы в режиме реального времени, а также онлайн-платформа «Альфа Чат», дающая возможность сотрудникам получить доступ к нейросетям. Разработка AI-технологий ведется на базе специального подразделения «Альфа-Капитал» — фабрики инноваций. За последний год ее сотрудники реализовали более десятка проектов с использованием ИИ.

«Технологии искусственного интеллекта уже стали важной частью развития бизнеса нашей компании. Данные различных исследований показывают, что внедрение AI может существенно улучшить качество сервиса и уровень персонализации для клиентов. Я очень рад, что наша компания первой на рынке смогла запустить уникальную услугу — AI-отчет по портфелю, с помощью которой инвесторы смогут провести тщательный анализ своего портфеля, оценить качество нашего управления и узнать больше о предлагаемых инструментах. Мы планируем и дальше выводить на рынок передовые технологические решения, чтобы удовлетворять и предвосхищать потребности наших клиентов», — прокомментировал Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал».

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