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МТС завершила модернизацию телеком-инфраструктуры в Свободном

МТС завершила модернизацию на телеком-оборудовании в городе Свободном. Благодаря чему скорость мобильного интернета на всей территории города и расположенных в пригороде строительных площадках выросла более чем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Почти 50 тыс. жителей города получили доступ к обновленной сети стандарта LTE. Новые скорости мобильного интернета позволят свободненцам с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами – общаться в сети, загружать и смотреть видео онлайн, учиться, пользоваться экосистемными сервисами МТС. Также в зоне улучшенной сети Свободненская детская железная дорога, одна из старейших и самая длинная детская железная дорога в России. Ее протяженность составляет почти 12 километров. Ежегодно более полутора тысяч школьников проходят обучение железнодорожным профессиям. Скоростной мобильный интернет позволит педагогам и воспитанникам использовать цифровые сервисы и приложения в учебе, а также делиться красивыми селфи с места практики.

В пригороде Свободного развернуты крупнейшие строительные площадки, где трудятся более десяти тысяч работников, в том числе и приезжие специалисты из других регионов страны. Модернизация телеком-оборудования и качественный рост характеристик мобильной сети позволяет более эффективно решать производственные задачи, а также поддерживать связь с родными и близкими.

«Свободный один из наиболее динамично развивающихся городов области. Здесь сосредоточены крупнейшие строительные площадки на Дальнем Востоке. Завершение строительства и дальнейшая эксплуатация газохимических объектов требует наличия современной телеком-инфраструктуры, способной даже в часы пиковой нагрузки обеспечивать комфортный доступ к цифровым сервисам. Скоростной мобильный интернет также необходим посетителям и сотрудникам социальных, спортивных объектов и учреждениям культуры Свободного, в том числе и тем, которые были запущены в этом году», - сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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