Новосибирск оказался в десятке лидеров по количеству пользователей в новой соцсети NUUM

МТС и видеоплатформа NUUM сообщают: Новосибирск занял восьмое место по количеству пользователей NUUM за сентябрь. За этот месяц число уникальных пользователей выросло на 51%. По итогам первых трех кварталов 2024 г. сибирская столица оказалась на седьмом месте. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Порядка 300 0000 новосибирцев пользовались платформой NUUM в 2024 г. Прирост пользователей особенно заметен в сентябре – больше 33 тыс. жителей столицы Сибири заходили на видеоплатформу.

«В условиях замедления ютуба пользователям — как создателям, так и потребителям контента — нужна площадка, куда можно безболезненно и быстро перейти, чтобы продолжить работу в привычном режиме. Наша видеоплатформа сегодня к этому готова. Здесь можно смотреть и создавать контент любого формата: горизонтальные и вертикальные видео, а также вести стримы. Новосибирские пользователи уже осваивают новую площадку», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Наибольшей популярностью в публикации среди жителей Новосибирска пользуются такие категории контента, как: «Игры», «Влогинг» и «Природа и путешествия».