«Платформа ОФД» открыла единый личный кабинет для бизнеса

Сервисы ОФД, электронного документооборота и отчетности теперь в едином окне авторизации, с бесшовным переключением и без нагруженного интерфейса. «Платформа ОФД» оптимизировала единый личный кабинет сервисов для клиента. Изменения направлены на решение всех задач клиента в одном окне, но без лишних действий по авторизации и регистрации в каждом из сервисов. Система автоматически, бесшовно открывает доступ ко всем цифровым решениям для бизнеса. Об это CNews сообщили представители компании «Платформа ОФД».

Помимо обновленного дизайна, кабинет клиента получил удобную навигацию: главные сервисы представлены в верхней части главной страницы ЛК, чтобы обеспечить предпринимателю переключение между задачами по принципу сменяемости экранов.

В новом едином ЛК реализован безопасный доступ для каждого сотрудника компании-клиента. Настроено гибкое управление ролями пользователей и уровнями доступа к информации. Для решения технических вопросов, сохранился оперативный чат со службой поддержки непосредственно в ЛК.

Модернизация личного кабинета состоялась на основе обратной связи от клиентов, чтобы закрыть потребность бизнеса в работе с несколькими программами и госсервисами одновременно. Таким образом, обеспечить удобство работы – безопасно, без барьеров авторизации, без нагруженного интерфейса.

«Личным кабинетом «Платформы ОФД» сейчас регулярно пользуется порядка 40% клиентской базы. Средняя частота посещений более трех раз в неделю. На фоне ускорения темпов цифровизации, роста потребности бизнеса в ОФД, ЭДО, отчетности и смежных сервисах, мы создаем бесшовную платформу-экосистему для розничной торговли и услуг, в рамках единого личного кабинета. Одно окно решений подкреплено логикой взаимосвязи между интересом бизнеса в автоматизации процессов и необходимостью соответствовать требованиям закона, регуляторов рынка», - сказал генеральный директор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.