CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Санаторная, Океанская и Вторая речка получили обновленные скорости интернета

МТС сообщает об увеличении скорости мобильного интернета стандарта LTE в Советском районе Владивостока в среднем на 30%. Рост скоростей стал возможным благодаря модернизации сети мобильной связи. В результате еще более 90 тыс. жителей дальневосточной столицы получили обновленные скорости интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое качество сети МТС доступно в районе Второй речки, где расположены несколько крупных жилых массивов, автовокзал Владивостока, Владивостокская клиническая больница №2, Больница рыбаков и другие важные учреждения. Также новые скорости мобильного интернета пришли в пригородные районы Владивостока - на Седанку. Санаторную, Океанскую Садгород и в пос.Трудовое. Значительная часть Советского района — санаторно-курортная зона, где расположены санатории, дома отдыха, пансионаты и детские оздоровительные центры. Кроме того, в пригороде Владивостока находится Ботанической сад - популярное место для прогулок у горожан и туристов.

Прокачать сеть удалось благодаря рефармингу – переводу частот, выделенных под поколение связи 2G и 3G на современный стандарт мобильной связи LTE (4G). Рефарминг позволил повысить скорость мобильного интернета до 30%, снизить нагрузку на сеть, обеспечить усиленное покрытие и возможность быстрого реагирования на изменения в потребностях пользователей.

«Владивосток - дальневосточная столица, крупнейший туристический, логистический и экономический центр на востоке России. Объемы потребления мобильного трафика и цифровых услуг в городе стабильно растут. В этом году мы проводим масштабный рефарминг сети во Владивостоке, до конца декабря он завершится во всех районах краевого центра. Помимо Советского района, обновления сети затронут Фрунзенский, Ленинский, Первореченский и Первомайский районы. Также в этом году мы уделили значительное внимание улучшению качества связи на островных территориях Владивостока - на Русском и Попова. Устойчивый высокоскоростной интернет позволит всегда быть на связи с близкими и с комфортом пользоваться цифровыми сервисами и умными гаджетами», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский онлайн-магазин Poizon пошел войной на российского тезку. Россиянам грозит изъятие домена, миллионные штрафы и уголовка

Хозяин выброшенных на свалку 8000 биткоинов судится с властями, которые запрещают ему в ней рыться

CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: