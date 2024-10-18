Санаторная, Океанская и Вторая речка получили обновленные скорости интернета

МТС сообщает об увеличении скорости мобильного интернета стандарта LTE в Советском районе Владивостока в среднем на 30%. Рост скоростей стал возможным благодаря модернизации сети мобильной связи. В результате еще более 90 тыс. жителей дальневосточной столицы получили обновленные скорости интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое качество сети МТС доступно в районе Второй речки, где расположены несколько крупных жилых массивов, автовокзал Владивостока, Владивостокская клиническая больница №2, Больница рыбаков и другие важные учреждения. Также новые скорости мобильного интернета пришли в пригородные районы Владивостока - на Седанку. Санаторную, Океанскую Садгород и в пос.Трудовое. Значительная часть Советского района — санаторно-курортная зона, где расположены санатории, дома отдыха, пансионаты и детские оздоровительные центры. Кроме того, в пригороде Владивостока находится Ботанической сад - популярное место для прогулок у горожан и туристов.

Прокачать сеть удалось благодаря рефармингу – переводу частот, выделенных под поколение связи 2G и 3G на современный стандарт мобильной связи LTE (4G). Рефарминг позволил повысить скорость мобильного интернета до 30%, снизить нагрузку на сеть, обеспечить усиленное покрытие и возможность быстрого реагирования на изменения в потребностях пользователей.

«Владивосток - дальневосточная столица, крупнейший туристический, логистический и экономический центр на востоке России. Объемы потребления мобильного трафика и цифровых услуг в городе стабильно растут. В этом году мы проводим масштабный рефарминг сети во Владивостоке, до конца декабря он завершится во всех районах краевого центра. Помимо Советского района, обновления сети затронут Фрунзенский, Ленинский, Первореченский и Первомайский районы. Также в этом году мы уделили значительное внимание улучшению качества связи на островных территориях Владивостока - на Русском и Попова. Устойчивый высокоскоростной интернет позволит всегда быть на связи с близкими и с комфортом пользоваться цифровыми сервисами и умными гаджетами», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.