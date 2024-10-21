«Авито»: спрос на доставку товаров до маркетплейсов вырос на треть

Аналитики «Авито Услуг» и «Авито Работы» зафиксировали рост спроса на все грузоперевозки. Эксперты объясняют это влиянием сезонного фактора. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Согласно данным «Авито Услуг», в III квартале 2024 г. спрос на грузоперевозки в России в пределах городов вырос на 6% по сравнению со II кварталом 2024 г. Междугородние и международные грузоперевозки за аналогичный период стали популярнее на 5%. При этом по данным «Авито Работы», в III квартале 2024 г. спрос работодателей на специалистов в сфере логистике кратно вырос в сравнении со II кварталом 2024 г. В августе-сентябре, как правило, начинается горячий сезон для перевозчиков — ретейлеры готовятся к сезону распродаж и новогодним праздникам, сельхозпроизводители собирают урожай. Все эти факторы сказываются на логистической отрасли.

Бизнес готовится к «Черной пятнице»

По данным «Авито Услуг», в III квартале 2024 г. интерес к междугородней доставке товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличился почти на треть (+29%) по сравнению со II кварталом 2024 г. При этом популярность таких услуг в пределах города выросла на 11%. Эксперты объясняют эту тенденцию приближением сезона акций и распродаж на маркетплейсах, который ежегодно стартует с середины ноября. Бизнес готовится к «Черной пятнице» и Всемирному дню шопинга «11.11».

Компании активно нанимают кандидатов

По данным «Авито Работы», в III квартале 2024 г. средние зарплатные предложения для новых сотрудников в отрасли выросли на 21% за год и достигли 108 644 руб. в месяц за полный рабочий день.

Наиболее активный рост спроса наблюдался среди складских специалистов, таких как кладовщики и упаковщики. Спрос работодателей на первых за год вырос на 57%, на вторых — на 55%. При условии полной занятости соискатели на позицию кладовщика могут рассчитывать в среднем на 59 271 руб., а кандидаты на должность упаковщика — на 76 055 руб. в месяц.

На треть (+33%) увеличилось число активных вакансий для логистов. Работодатели предлагают новым сотрудникам в среднем около 73 069 руб. в месяц. Также значительно повысился спрос на водителей-дальнобойщиков (+19%) и грузоперевозчиков (+12%). Эксперты связывают повышение спроса на сотрудников логистики и складов с продолжающимся развитием электронной коммерции и сервисов доставки.

Наиболее высокие зарплатные предложения получают соискатели на позицию дальнобойщика. Новым сотрудникам предлагают в среднем около 159 095 руб, ежемесячно (+32% за год).

Перегон автомобилей попал в топ транспортных услуг

В III квартале 2024 г. зафиксирован рост спроса как на перегон автомобилей между городами, так и на ввоз транспортных средств из-за рубежа — интерес к этой услуге в России увеличился на 37% и 20% соответственно по сравнению со II кварталом 2024 г.

Негабаритные перевозки выходят на пик спроса

В лидерах по приросту спроса в III квартале 2024 г. — услуги по международным перевозкам негабаритных грузов. Интерес россиян к такой доставке увеличился больше, чем наполовину (+63%) по сравнению со II кварталом 2024 г.

Транспортные услуги по перевозке негабаритных грузов между городами стали популярнее на четверть (+24%) за аналогичный период.

На растущую динамику спроса повлияли увеличение объема рынка онлайн-торговли и повышенный спрос со стороны промышленного производства.

Россияне стали чаще переезжать

В III квартале 2024 г. вырос спрос на услуги по организации переезда как в пределах городов, так и между населенными пунктами — на 10% и 3% соответственно по сравнению со II кварталом 2024 г. Одним из самых востребованных направлений в летний период ожидаемо стали дачные переезды: в начале лета 2024 г. заказчики покидали городские квартиры ради загородных домов, а к началу осени 2024 г. начали возвращаться обратно.

Кроме того, россияне в целом становятся более мобильными. Согласно результатам опроса «Авито Работы», треть респондентов рассматривают возможность переезда в другой город ради нового места работы.

Спрос на курьеров ползет вверх

В III квартале 2024 г. незначительно вырос спрос на курьерскую доставку по сравнению со II кварталом 2024 г. Интерес к такой услуге увеличился как в пределах городов, так и между городами — на 10% и 6% соответственно. Этому в том числе способствовало развитие электронной коммерции, рост онлайн-продаж товаров повседневного спроса и рынка доставки готовой еды.

«Логистика и грузоперевозки — ключевые звенья в цепочке поставок, и на фоне бурного роста электронной коммерции спрос на специалистов в этой сфере продолжает увеличиваться. Компаниям требуются сотрудники различных направлений: квалифицированные эксперты-логисты, дефицитные водители категории E, массовые работники-сотрудники складов. Чтобы привлечь кандидатов, работодатели не только повышают зарплатные предложения, но и все чаще готовы нанимать людей с минимальным опытом, обучая их непосредственно на рабочем месте», — сказал Артем Егоренков, директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работы».