«МегаФон»: москвичи раскупают лекарства онлайн

Жители столицы стали чаще заказывать лекарства в интернет-аптеках. Об этом свидетельствует статистика «МегаФона». Так, с января по сентябрь они использовали на 45% больше трафика на этих ресурсах, чем в том же периоде прошлого года. При этом выросла и посещаемость сайтов аптечных сетей, имеющих пункты продаж по всему городу.

С наступлением холодов москвичи стали особенно активно заботиться о своем здоровье. За девять месяцев этого года на сайтах аптек они выкачали на 28% гигабайт больше, чем в аналогичном периоде 2023 г.

Самой популярной стала сеть аптек «Столички» — на нее приходится 39% от всего использованного трафика на тематических сайтах. Далее следуют «Апрель» (20%) и «Планета здоровья» (13%). В топ-5 также вошли «Ригла» и «Асна» (по 7% соответственно). При этом лидером по динамике трафика стала сеть аптек «Доктор Столетов». С начала года москвичи выбирали и заказывали там лекарства в два раза чаще относительно прошлого года.

Между тем жители столицы стали активнее покупать препараты на сайтах онлайн-аптек — трафик на эти сайты подскочил на 45%. Самая популярная из них — «Еаптека» с долей 59%. В топ-3 также входят Apteka.ru (51%) и «Здравсити» (7%), которая за год смогла выйти в лидеры по динамике трафика. Её ассортимент изучали в 2,5 раза больше.

Чаще всего москвичи пользовались сайтами аптек в марте и сентябре этого года — на эти месяцы традиционно приходится пик сезонных простуд. Поисками и покупками лекарств жители столицы предпочитают заниматься в рабочие дни — преимущественно с понедельника по четверг.