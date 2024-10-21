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«МегаФон» запустил новые объекты связи для жителей Дагестана

Более чем у 4000 местных жителей малых населенных пунктов республики мобильный интернет ускорился на 10%. Технические специалисты «МегаФона» установили дополнительное телеком-оборудование в селах Дагестана. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Скорость передачи данных увеличилась в Тидибе, Апши, Шаласи, Инчхе. В последнем населенном пункте проживает менее 200 человек. Села находятся в горах и на побережье Каспийского моря, поэтому сигнал мобильной связи не всегда долетал до всех жилых помещений. Новые объекты инфраструктуры позволили в любой части поселений пользоваться сетью. Теперь отправлять обращения через сервис «Госуслуг», записываться онлайн на прием к врачу, а также скачивать игры, музыку и фильмы на телефон можно со скоростью до 60 Мбит/с.

«Каждый населенный пункт региона требует к себе особенного внимания, чтобы жители и гости республики могли с комфортом пользоваться устойчивой голосовой связью и скоростным мобильным интернетом. Наши инженеры пристально следят за нагрузкой на сеть и своевременно модернизируют телеком-инфраструктуру во всех районах республики. Только с начала года в ней построили и модернизировали более 250 базовых станций», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Высокую востребованность бесперебойного интернета у жителей района подтверждает и аналитика «МегаФона». Ежемесячно клиенты в малых населенных пунктах скачивают до 400 ГБ информации, это в 1,5 раза больше, чем в 2023 г. Такого объема трафика хватит, чтобы каждый местный житель мог загрузить на смартфон до 100 тыс. музыкальных треков. Музыкальные платформы входят в топ-3 по популярности интернет-приложений у жителей Дагестана. В 2024 г. ими пользуются на 22% больше абонентов, чем в 2023 г.

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