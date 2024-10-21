МТС: пермские блогеры активно осваивают видеоплатформу NUUM

Пермь вошла в топ-20 по количеству уникальных пользователей на видеоплатформе NUUM за сентябрь 2024 г. Только за этот месяц число уникальных пользователей NUUM из Перми выросло на 57%, достигнув 15 тыс. Общее количество пользователей из Перми за все время существования видеосервиса составляет почти 130 тыс. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшей популярностью в публикации среди жителей Перми пользуются такие категории контента, как: «Игры» – 27%, «Другие игры» – 10% и «Аниме и косплей» – 7%.

Больше всего уникальных блогеров на платформе в сентябре из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иркутска и Екатеринбурга.

В декабре 2023 г. видеоплатформа начала свою работу в тестовом режиме. Жители Пермского края могли сами протестировать новый сервис и дать обратную связь команде разработчиков. Сейчас NUUM работает как полноценный продукт. Смотреть и выкладывать видео здесь можно в любых форматах: вертикальные ролики, горизонтальные видео и прямые трансляции.