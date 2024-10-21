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Проект «Дружба классами» теперь в «Сферуме»

«Сферум» и Форум классных руководителей (ФКР) при поддержке Минпросвещения России запускают совместный проект «Дружба классами». Он поможет педагогам из разных регионов России организовать дружбу между классами. Проект будет реализован через возможности чат-бота в учебном профиле «Сферум» в «VK Мессенджере». Об этом CNews сообщили представители VK.

Для того, чтобы класс смог поучаствовать в проекте, классный руководитель с подтвержденным статусом учителя или сотрудника в «Сферуме» должен запустить специальный чат-бот и заполнить в нем анкету для поиска дружественного класса из другого региона. Чат-бот, проанализировав все вводные о возрасте школьников, их хобби и увлечениях, предложит классы, с учениками которых есть общие интересы.

Подружившиеся ученики смогут общаться и вместе выполнять специальные задания в «Сферуме». Они помогут школьникам сплотиться и лучше узнать друг друга. Задания, предложенные чат-ботом, можно будет выполнять до 20 декабря, а в период с 16 по 20 декабря 2024 г. классные руководители смогут публиковать на своих страницах или пабликах школ «ВКонтакте» посты с фото и видео о новых друзьях и совместных интересах. Итоги этих активностей будут подведены 25 декабря 2024 г. Классы, которые придумают и реализуют наиболее креативные подходы, получат призы от команды ФКР и «Сферума».

«Дружба классами» – один из флагманских проектов Форума классных руководителей. Он существует уже четвертый год, и мы очень гордимся тем, что он продолжает расти и развиваться. Автор идеи проекта Сауле Садыковна Батталова, классный руководитель из села Милоградовка Омской области, придумала возродить замечательную идею, знакомую многим нашим участникам по советскому прошлому – дружбу по переписке. Знаем, что для ребят, которые участвуют в проекте, сам поход на почту, отправка посылки или обычного письма – это уже большое приключение. И мы очень рады, что благодаря разработке «Сферума» еще больше ребят смогут найти себе друзей. А дружить они смогут как в цифровом, так и в аналоговом пространстве», – сказала Александра Поблинкова, директор ФКР.

«Мы стремимся сделать «Сферум» помощником во всех сферах, касающихся образования и воспитания детей. Благодаря нашему чат-боту для проекта «Дружба классами» и педагоги, и школьники смогут найти настоящих друзей и узнать что-то новое о культуре, достопримечательностях и истории как своего родного края, так и других регионов России. Надеемся, что такой формат будет интересен как педагогам, так и школьникам, а проект подарит интересные и приятные впечатления», – сказал Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK.

Проект «Дружба классами» ФКР проводит с 2021 г. По итогам реализации нескольких сезонов проекта в нем приняло участие более 20 тыс. школьников со всей страны, которые смогли найти себе друзей из других городов, обмениваться с ними открытками, книгами, проводить совместные классные часы и другие полезные активности.

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