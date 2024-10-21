«ЮMoney»: в бархатный сезон россияне ездили в Москву и Владивосток

«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» выяснили, куда россияне ездили в бархатный сезон. В этот период, с 20 августа по 10 октября 2024 г., оборот турагентств увеличился на 29%, а оборот гостиниц — на 38% год к году. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи, а также несколько других крупных городов, включая Минск и Владивосток. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Россияне расширяют географию поездок внутри страны

По данным «ЮKassa», в период с 20 августа по 10 октября 2024 г. оборот гостиниц вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Число оплат увеличилось на 9%, а средний чек стал на 27% больше и составил 12 438 руб. Оборот платежей за билеты на поезда вырос на 12% год к году, число оплат — на 10%, а средний чек не изменился и составил 6 670 руб.

«Российский туризм продолжает показывать хорошую динамику. В этом году интерес россиян к путешествиям в бархатный сезон поддержал и необычно теплый сентябрь. Оборот турагентств в этот период вырос на 29%, число оплат сохранилось на прежнем уровне, а средний чек увеличился на 29% и составил 38 533 рубля. Одним из главных трендов становится внутренний туризм — россияне расширяют географию поездок внутри страны и готовы открывать новые места», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

По данным сервиса «Суточно.ру», наибольшим спросом в бархатный сезон пользовался Санкт-Петербург, далее идут Москва и Сочи. Также в десятку самых востребованных направлений вошли Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Калининград, Екатеринбург, Владивосток и Минск.

«Бархатный сезон в этом году был удачным. Если сравнивать с прошлым, бронирований стало на 35% больше. Заметно выросла популярность Минска и Владивостока», — отметил Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Средняя стоимость аренды увеличилась на 15%

Как отмечают в «Суточно.ру», за отчетный период туристы арендовали жилье в среднем на трое суток, как и в 2023 г. Средняя арендная ставка по России составила 4100 руб. за сутки, что на 15% больше, чем год назад.

По сравнению с другими популярными направлениями выше всего цены на аренду оказались во Владивостоке — 5370 руб. за сутки, +8% за год. В Москве аренда в среднем стоила 4750 руб. (+17%), в Минске — 4730 руб. (+10), в Сочи — 4640 руб. (+5%), в Нижнем Новгороде — 4170 руб. (+20%), в Казани — 3880 руб. (+16%), в Санкт-Петербурге — 3760 руб. (+11%), в Калининграде — 3360 руб. (+17%), в Екатеринбурге — 3270 руб. (+13%), в Краснодаре — 2850 руб. (+15%).