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Блогеры Владивостока переходят на новую видеоплатформу NUUM

Владивосток вошел в топ-15 городов по количеству пользователей на видеоплатформе NUUM, уступив только городам-миллионникам. Самым популярным контентом на платформе стали развлекательные и игровые ролики. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Приморские блогеры осваивают российские площадки для публикации и монетизации своего контента. По численности уникальных пользователей на платформе NUUM в сентябре 2024 г. Владивосток вошел в топ-15 по России - у дальневосточной столицы 12 место. При этом количество таких посетителей NUUM ежемесячно растет. Только с августа по сентябрь 2024 г. эта цифра удвоилась.

Чаще всего блогеры Владивостока создают контент на тему развлечений и лайфстайла - в этом направлении каждый пятый ролик. Также блогеры активно снимают видео про игры, еду и технологии. Юмористические ролики и контент на тему кино и анимации только набирают популярность на площадке.

«Блогеры во Владивостоке - активные, креативные и талантливые люди. Мы с удовольствием предоставляем всем желающим новую платформу для развития своих талантов и монетизации контента. В будущем мы продолжим оказывать поддержку местным творческим сообществам и предлагать новые возможности для всех наших пользователей», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

NUUM — пользовательская видеоплатформа для просмотра и создания контента любых форматов: горизонтального и вертикального видео, а также стриминга. Видеосервис совмещает в себе функции YouTube, TikTok и Twitch.

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