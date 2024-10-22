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«Чек Импульс» автоматизирует программы мотивации производителей в торговых точках

Оператор фискальных данных, ИТ-компания «Платформа ОФД» выпустила новый инструмент автоматизации и контроля мотивационных программ производителей в торговле «Чек Импульс». Он позволит брендам создавать или адаптировать свои системы стимулирования продаж в торговле и анализировать их эффективность на основании данных ОФД. Торговые точки, в свою очередь, смогут выбирать подходящие программы мотивации и получать дополнительное вознаграждение за успешность их реализации. Об этом CNews сообщили представители «Платформы ОФД».

Решение представляет собой новый маркетинговый инструмент на основе больших данных ОФД и партнеров, в котором производитель разрабатывает мотивационные программы для повышения продаж в торговой точке, а также мониторит их результаты по фискальным данным. На базе полученной информации, производитель настраивает KPI заинтересованной торговой точки - для повышения эффективности своего маркетинга и продаж. По результатам мотивационной программы, владелец торговой точки получает вознаграждение от производителя за достижение целей продаж по товарным позициям.

Возможнсти сервиса «Чек Импульс»: единый учет всех продаж на основании фискальных данных от точки продаж; интерфейс для контроля за ходом мотивационной программы в торговле; формирование отчетов о проведении мотивационных программ без ошибок и недостоверных данных по причине «человеческого» фактора; прямые и безопасные выплаты в торговую точку от производителя по каждой мотивационной программе в окне сервиса

«Задача сервиса «Чек Импульс» – помочь традиционной и сетевой торговле наладить взаимовыгодное сотрудничество с производителями товаров. Данные «Платформы ОФД» здесь служат юридически значимой достоверной информацией для обеих сторон, а инструменты личного кабинета - удобным каналом коммуникации. Тестирование сервиса с рядом производителей и магазинов уже показало достойные результаты такого взаимодействия. Новый сервис обеспечит маркетологам производителя рост эффективности мотивационных программ, автоматизацию процессов их оценки и контроля, а также даст возможность расширить пул магазинов для продвижения товаров. Торговые точки, в свою очередь, получат дополнительный доход за счет монетизации выкладки товаров и проведения акций», - сказал генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

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