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Иркутск вошел топ-5 регионов по количеству пользователей на видеоплатформе NUUM за сентябрь 2024 года

Иркутск занял четвертое место по количеству пользователей на платформе NUUM, обогнав Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, и уступив Москве, Санкт-Петербургу и Казани. Только за сентябрь 2024 г. число уникальных пользователей NUUM из Иркутска выросло на 56%, достигнув почти 42 тыс. Ранее четвертое место принадлежало Санкт-Петербургу. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшей популярностью в публикации среди жителей Приангарья пользуются такие категории контента, как: «Игры» – 31%, «Политика» – 9% и «Фитнес и здоровье» – 7%.

«Иркутск выделяется активностью и творческим подходом как среди авторов, так и среди зрителей. Мы с удовольствием наблюдаем, как местные блогеры развивают свои способности и добиваются успехов на нашей платформе. В будущем мы продолжим оказывать поддержку локальным сообществам и предлагать новые возможности для всех наших пользователей», — отметила генеральный директор NUUM Наталья Братчикова.

NUUM — новая пользовательская видеоплатформа для просмотра и создания контента любых форматов: горизонтального и вертикального видео, а также стриминга.

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