Модульбанк запустил вывод выручки с 10 маркетплейсов без комиссий и лимитов

Модульбанк расширил список маркетплейсов, работая с которыми предприниматели могут подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов.

К Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркету», «Мегамаркету» и AliExpress, добавились «Магнит Маркет», Flowwow, Lamoda, «Лемана Про» и «Детский мир».

Модульбанк уже несколько лет разрабатывает финансовые и нефинансовые продукты для продавцов на маркетплейсах, помогает им выходить на торговые площадки, сокращать риски, увеличивать выручку и повышать рентабельность.

В 2022 г. в Модульбанке появились специальные тарифы для селлеров, которые дали предпринимателям больше возможностей для управления своими средствами – включая неограниченный вывод прибыли от маркетплейсов на свои счета физических лиц без комиссии и возможность вести расчеты с контрагентами в 12 валютах. В 2023 г. Модульбанк запустил «Маркет Карту» для продавцов на маркетплейсах.

За годы работы Модульбанк подключил более 25 тыс. селлеров, накопил экспертизу на этом рынке и запустил целый набор нефинансовых сервисов. Среди них — бесплатный сервис аналитики, который позволяет анализировать собственные продажи и конкурентов, сервис для управления магазинами на маркетплейсах из единого окна, собственный центр дизайна с профессиональной фотостудией, дизайнерами и инфографами для создания товарных карточек.

Также селлерам доступны услуги по сопровождению закупок в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане, помощь профессиональных бухгалтеров с опытом работы на маркетплейсах, помощь с сертификацией товара, логистические услуги, образовательные курсы для продавцов и услуги персонального сопровождения для комплексной работы с магазином.