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МТС запустила LTE-интернет почти для 50 тыс. жителей малых сел и деревень Челябинской области

МТС сообщает о запуске голосовой связи и мобильной сети LTE более чем в 100 населенных пунктов Южного Урала, в большинстве из которых проживает от 100 до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обновила телеком-инфраструктуру вблизи 101 малого населенного пункта по всей территории Челябинской области. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и учиться, пользоваться государственными сервисами без необходимости выезжать в районные центры и столицу региона, использовать банковские приложения, а также через общаться через интернет. Помимо этого, еще больше южноуральцев пользоваться развлекательными цифровыми сервисами. Путешественники смогут просматривать онлайн-карты в дороге, слушать музыку со стриминговых платформ, а также общаться в мессенджерах.

«Мы продолжаем улучшать качество связи в регионе – помимо крупных городов и популярных мест отдыха, мы работает в удаленных населенных пунктах Южного Урала в рамках программы по устранению цифрового неравенства. Несмотря на сложный горный рельеф и удаленность ряда поселений, мы находим технические решения и возможность их реализации, повышая тем самым доступность цифровых услуг и комфорт для местных жителей. Уверен, южноуральцы из малых населенных пунктов, где голосовая связь и мобильный интернет LTE от МТС появились впервые, будут с удовольствием пользоваться онлайн-решениями и развлекательными сервисами», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С 2024 г. МТС провела рефарминг в Магнитогорске и Копейске, а также увеличила скорость мобильного интернета LTE в Металлургическом, Курчатовском и Центральном районах Челябинска, Усть-Катаве, Миассе, Верхнеуральске и других населенных пунктах Южного Урала.

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