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Новое официальное приложение Сбербанка для iPhone снова в App Store

С 22 октября 2024 г. владельцы iPhone-смартфонов могут скачать в App Store новую официальную версию приложения «Сбербанк Онлайн» под названием «Бюджет Онлайн». Для входа понадобится номер действующей карты Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Среди визуальных изменений — новый дизайн входа в приложение, который ранее уже стал доступен владельцам Android-смартфонов. Среди функциональных достоинств — полезные сервисы и разделы (например, акции и предложения от Сбербанка и партнеров в преддверии Зеленого дня и др.).

До конца 2024 г. новых версий в App Store не появится — это важно помнить, чтобы не стать жертвой мошенников, которые научились подделывать логотипы и даже фирменные цвета, чтобы фейковые приложения были похожи на настоящие. Поэтому лучше не откладывать установку новой версии: во-первых, ее довольно быстро удаляют, во-вторых, наиболее старые версии приложения 12.15, 14.3 и 14.11 будут отключены. После удаления из App Store клиентам придется идти в офис, чтобы установить последнюю версию приложения, либо вызвать сотрудника выездного сервиса (это бесплатно, но есть не во всех населенных пунктах).

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