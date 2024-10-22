Водопользователи Подмосковья теперь могут отчитаться онлайн

На региональном портале появилась новая онлайн-услуга для собственников водных объектов и водопользователей. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Портал госуслуг Подмосковья постоянно дополняется услугами и сервисами. Теперь новые возможности открылись для водопользователей региона. Так, сейчас можно передать сведения, полученные в результате учета объема забора, сброса воды и качества сточных вод, в электронном виде. Ранее для этого приходилось обращаться в ведомство лично», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Услуга «Прием в электронной форме отчетности от водопользователей» доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» – «Специальные документы». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

При оформлении заявления следует заполнить поля электронной формы, а также по желанию прикрепить протокол химического анализа воды. После отправки отчета в личный кабинет будет направлено автоматическое уведомление о том, что сведения поступили в ведомство, а также копия сформированного отчета.

Услуга предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня.