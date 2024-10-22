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«Яндекс» поможет блогерам зарабатывать на рекламе

«Яндекс» запускает закрытое бета-тестирование рекламной сети для блогеров. Зарабатывать на рекламе смогут авторы каналов на популярных платформах, таких как VK, Rutube, YouTube, Telegram. Партнерство с «Яндексом» поможет блогерам создавать больше качественного контента и развивать свои каналы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Блогер может самостоятельно выбрать товары известных брендов или магазины от клиентов «Яндекс Директа» и создать контент, интересный его аудитории. Чтобы монетизировать этот контент, нужно добавить в публикацию партнерскую ссылку. После клика на ссылку нейросети «Яндекса» подберут релевантные предложения от рекламодателей по принципу аукциона.

Блогеры получают вознаграждение за активность своих подписчиков, а рекламодатели оплачивают только целевые действия, указанные в настройках кампаний. Новый инструмент откроет бизнесу доступ к лояльной аудитории блогеров, что позволит получить дополнительные конверсии.

«Яндекс» поможет блогерам автоматически промаркировать рекламные публикации в соответствии с законом и передать данные в ЕРИР. Блогеру нужно только добавить дисклеймер о рекламе в свою публикацию.

Сотрудничать с рекламной сетью могут каналы с аудиторией от 5000 подписчиков. Партнерские каналы проверяются на соответствие законодательству и рекламной политике «Яндекса», а креативы проходят модерацию.

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