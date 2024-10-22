«Яндекс» запускает решение для размещения рекламы на цифровых экранах

«Яндекс» объявил о запуске решения для размещения рекламы на цифровых экранах. Рекламодатели «Яндекс Директа» смогут расширить охват маркетинговых кампаний, построить омниканальную коммуникацию с целевой аудиторией и оценить влияние наружной рекламы на продажи.

Новое решение «Яндекса» позволяет быстро запускать наружную рекламу в местах с большим пешеходным потоком. На этапе тестирования реклама будет размещаться на экранах в витринах пунктов выдачи заказов «Яндекс Маркета» в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем компания планирует расширять сеть с помощью партнеров и собственных поверхностей.

Рекламодатель платит только за контакты с пользователями, которые находились рядом с экраном во время показа ролика. Стоимость размещения рассчитывается по аукционной модели за 1 тыс. потенциальных контактов (Opportunity To See, OTS).

Технологии геоаналитики позволяют получить максимальное количество OTS и охвата при минимальном бюджете. Уже на этапе бета-тестирования бизнес может использовать корректировки по социально-демографическим характеристикам. Это поможет получить больше показов на экранах, где выше доля целевой аудитории.

Технологии «Яндекса» позволят бизнесу продолжить коммуникацию с пользователями, которые видели наружную рекламу, и вести их по воронке продаж. Рекламодатели смогут запускать в «Директе» ретаргетинговые кампании на обезличенный сегмент аудитории из офлайна и оценить эффективность рекламы комплексно: по охватным и конверсионным показателям.

В будущем году при запуске наружной рекламы станут доступны стратегии максимизации целевого охвата, управление прямыми продажами и расширенная аналитика эффективности.

Чтобы участвовать в закрытом бета-тестировании нового инструмента, рекламодатель может подать заявку через своего менеджера.