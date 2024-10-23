ДИТ Москвы: участники городских электронных проектов могут оплачивать счета в сервисе «Мои платежи» на mos.ru со скидкой

Участники столичных электронных проектов, таких как «Активный гражданин», «Город заданий», «Электронный дом», «Город идей», «Наш город» и других теперь могут обменивать баллы городской программы лояльности «Миллион призов» на промокод, предоставляющий скидку в размере 500 руб. на оплату любого счета в сервисе «Мои платежи». Так, например, с помощью сервиса можно оплатить счет за ЖКХ, домашний телефон, интернет, транспортные штрафы, услуги дополнительного образования, а также пополнить лицевой счет «Москвенок». Воспользоваться сервисом можно на портале mos.ru и мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и на платформе «Электронный дом». Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Как получить промокод на сайте «Миллион призов»

Получить промокод можно в обмен на 2000 городских баллов программы «Миллион призов». Для этого необходимо авторизоваться на сайте ag-vmeste.ru с помощью учетной записи портала mos.ru. Затем нужно перейти в раздел «Поощрения» и в категории «Электронный контент» выбрать «500 рублей на оплату счета в сервисе "Мои платежи" на mos.ru». После оформления заказа промокод отобразится в личном кабинете пользователя в разделе «Заказы».

Как использовать промокод при оплате счетов в сервисе «Мои платежи»

Для того, чтобы получить скидку в сервисе «Мои платежи» на mos.ru и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «Электронный дом», необходимо применить промокод при внесении платежа. Использовать его можно для оплаты только одного счета на сумму не менее 500 руб. Воспользоваться предложением можно до пяти раз в сутки.

После выбора счета и нажатия кнопки «Перейти к оплате» откроется страница «Оплата». В поле «Вы оплачиваете», где указан выбранный счет и его сумма, нужно нажать на пункт «Добавить промокод». В открывшемся окне следует ввести полученный на сайте «Миллион призов» промокод и нажать «Применить». После этого сервис рассчитает и покажет итоговую сумму к оплате.

Если пользователь выбрал несколько счетов или если сумма одного счета составляет менее 500 руб., то поле для ввода промокода будет неактивным.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, сервис «Мои платежи» — один из самых востребованных способов оплаты счетов за городские, федеральные и коммерческие услуги. Здесь можно оплатить счета за коммунальные услуги, домашний телефон и интернет, услуги дополнительного образования, транспортные штрафы и другие, а также пополнять лицевой счет карты «Москвенок». Сервис автоматически находит все неоплаченные счета по реквизитам документов, указанным в личном кабинете пользователя на портале mos.ru. Узнать больше о всех возможностях сервиса «Мои платежи» можно в инструкции на портале mos.ru.

На сайте программы «Миллион призов» москвичи могут обменивать городские и призовые баллы на товары и услуги более 400 организаций-партнеров, а также направлять средства на благотворительность. Получить баллы могут все участники городских электронных проектов. Например, «Электронный дом», «Наш город», «Активный гражданин», «Город идей», «Город заданий». За участие в голосованиях и выполнение заданий пользователям начисляются городские баллы зеленого цвета.

Проекты «Миллион призов», «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Город идей» и «Наш город» развивают Департамент информационных технологий Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».