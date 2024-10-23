МТС: южноуральские блогеры вошли в число лидеров по переходу на отечественную видеоплатформу NUUM

МТС сообщает о росте пользовательской активности видеоплатформы NUUM на Южном Урале. Челябинская область вошла в топ-10 регионов страны по количеству пользователей на отечественном ресурсе. Самым популярным категориями контента у южноуральских пользователей на NUUM стали игры, кино и сериалы, а также анимация. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Южноуральские блогеры осваивают отечественные площадки для публикации и монетизации видео-контента. По численности уникальных пользователей на платформе NUUM по итогам сентября 2024 г. Челябинск занял восьмую строчку рейтинга по количеству уникальных пользователей в России. При этом количество таких посетителей NUUM продолжает расти каждый месяц, так с августа по сентябрь 2024 г. эта цифра удвоилась.

Чаще всего южноуральские блогеры создают контент об играх – на эту категорию видеороликов приходится 14% загруженного на NUUM контента. Также челябинцы снимают видеоролики про кино и сериалы, а также анимацию – на них приходится 13% и 10% соответственно. Помимо этого, жители Челябинской области ведут влоги, снимают контент про еду, путешествия и природу, ведут юмористические каналы.

«Южноуральцы с большим удовольствием используют новую видеоплатформу для развлечений и творчества, об этом говорит статистика видеоплатформы NUUM. Например, в числе южноуральских блогеров на NUUM есть челябинка, которая снимает ролики о семейной жизни и делится советами по воспитанию детей, а также магнитогорец, который создает видео о своей семье, лайфстайл ролики об участии в городских событиях и юмористический контент. Мы рады открывать всем желающим челябинцам такую возможность для развития своих талантов, а вместе с этим и для монетизации контента», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

NUUM — пользовательская видеоплатформа для просмотра и создания контента любых форматов: горизонтального и вертикального видео, а также стриминга. Видеосервис совмещает в себе функции YouTube, TikTok и Twitch.