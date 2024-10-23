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Российским сервисом для видеоконференцсвязи IVA Technologies заинтересовались компании из Китая, ОАЭ и стран Африки

IVA Technologies представила в Дубае продукты для эффективных и безопасных коммуникаций: видеоконференцсвязь IVA МСU, бизнес-помощник на базе искусственного интеллекта IVA GPT, видеотерминал для онлайн конференций IVA Room (разработчик — НТЦ) и видеотелефон IVA Video. Компания договорилась о поставке своих решений в регион MENA. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский: «Участие в GITEX Global 2024 открыло новые возможности для международного роста IVA Technologies, укрепив позиции компании на глобальном рынке. IVA Technologies провела более 20 продуктивных встреч с потенциальными партнерами на выставке GITEX. Компания достигла договоренностей о сотрудничестве с представителями из ОАЭ, Китая, Египта и других стран Африки для продвижения своих решений в сфере корпоративных коммуникаций. Мы планируем начать экспорт в регион MENA уже в ближайшее время. На сегодняшний день потенциал развития IVA Technologies оценивается в сотни миллионов долларов».

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