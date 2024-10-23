В Удмуртии связисты увеличили 4G-покрытие для 100 тыс. жителей

Специалисты «МегаФона» расширили границы покрытия сети четвертого поколения в трех городах Удмуртии. Модернизация телеком-объектов прошла в Ижевске, Воткинске и Глазове. Улучшение мобильного сигнала могут почувствовать около 100 тыс. жителей региона. Благодаря проведенным работам горожане смогут оперативно обмениваться тяжелыми файлами, вести прямые трансляции в социальных сетях, смотреть онлайн фильмы в высоком разрешении. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» активировал дополнительный низкочастотный слой сети, который обеспечивает расширенный радиус покрытия до 10 км. Такое решение позволяет обеспечить качественной голосовой связью и мобильным интернетом большую территорию.

Расширение покрытия произошло в Ижевске в районе улицы Архитектора П.П. Берша, где расположены уже введенные в эксплуатацию объекты недвижимости и возводятся новые жилые массивы. Работы проведены вблизи перекрестка улиц Мужвайская – Баранова и около Молла Матрица, а также в микрорайоне Буммаш и в 6-м микрорайоне.

Увеличилась территория покрытия во втором по численности населения городе Удмуртии – Воткинске. Новое качество связи будет заметно жителям микрорайона Второй Поселок. В Глазове инженеры оператора модернизировали объекты связи вблизи Чепецкого механического завода и для жителей частных домов в районе улиц Чехова и МОПРа.

«Мы планомерно увеличиваем территорию покрытия в Удмуртии, используя для этого различные решения. Круглосуточный мониторинг нагрузки на сеть помогает выявить участки, где необходимо усиление мобильного сигнала, и модернизировать телеком-оборудование в этой локации. Таким образом большее число жителей региона может пользоваться мобильным интернетом на средней скорости 30 Мбит/с, а решение можно применять как в городах, так и в сельской местности», – отметил директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.